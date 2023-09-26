https://ria.ru/20230926/karabakh-1898827853.html

В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха

В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023

В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха

В Армению из Карабаха для идентификации перевезены тела 125 погибших, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:58

2023-09-26T20:58

2023-09-26T20:59

в мире

азербайджан

армения

ереван

ильхам алиев

хикмет гаджиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха для идентификации перевезены тела 125 погибших, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. "Сегодня, по состоянию на данный момент, мы смогли решить проблему перевозки тел, и скоро начнется идентификация. Сегодня 125 тел перевезены в соответствующие учреждения научно-практического центра судебной медицины. В дальнейшем мы сообщим о результатах", - сказала Аванесян. В Минздраве РИА Новости уточнили, что эти люди погибли в результате боевых действий на минувшей неделе. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898820738.html

азербайджан

армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе