Рейтинг@Mail.ru
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 26.09.2023 (обновлено: 20:59 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898827853.html
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха
В Армению из Карабаха для идентификации перевезены тела 125 погибших, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:58
2023-09-26T20:59
в мире
азербайджан
армения
ереван
ильхам алиев
хикмет гаджиев
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aab052c9ad44949eeab31992bcbc75a9.jpg
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха для идентификации перевезены тела 125 погибших, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян. "Сегодня, по состоянию на данный момент, мы смогли решить проблему перевозки тел, и скоро начнется идентификация. Сегодня 125 тел перевезены в соответствующие учреждения научно-практического центра судебной медицины. В дальнейшем мы сообщим о результатах", - сказала Аванесян. В Минздраве РИА Новости уточнили, что эти люди погибли в результате боевых действий на минувшей неделе. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898820738.html
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2de318d02d3e1184adb048f6abdd49bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха

Минздрав Армении: при боевых действиях в Карабахе погибли 125 человек

© Depositphotos.com / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения в ночное время
Здание правительства Республики Армения в ночное время - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Depositphotos.com / Saiko3p
Здание правительства Республики Армения в ночное время. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха для идентификации перевезены тела 125 погибших, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
"Сегодня, по состоянию на данный момент, мы смогли решить проблему перевозки тел, и скоро начнется идентификация. Сегодня 125 тел перевезены в соответствующие учреждения научно-практического центра судебной медицины. В дальнейшем мы сообщим о результатах", - сказала Аванесян.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
В Минздраве РИА Новости уточнили, что эти люди погибли в результате боевых действий на минувшей неделе.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Около 70 пострадавших от взрыва в Карабахе лечатся в Ереване
Вчера, 20:02
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванИльхам АлиевХикмет ГаджиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала