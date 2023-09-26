https://ria.ru/20230926/karabakh-1898824441.html

Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха

Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023

Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха

Правительство Франция выделит 7 миллионов евро для помощи армянам Нагорного Карабаха, переехавшим в Армению, сообщил французский посол в Ереване Оливье... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:35

2023-09-26T20:35

2023-09-26T20:35

ситуация в нагорном карабахе

хикмет гаджиев

ильхам алиев

азербайджан

франция

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Правительство Франция выделит 7 миллионов евро для помощи армянам Нагорного Карабаха, переехавшим в Армению, сообщил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи на встрече с министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном. "Правительство Франции приняло решение в сотрудничестве с партнерскими организациями предоставить 7 миллионов евро для удовлетворения социальных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха", - приводит слова посла пресс-служба министерства. Декотиньи также сообщил, что французская сторона собирается направить в Армению самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием с целью оказания помощи пострадавшим в результате взрыва цистерны с топливом в Карабахе. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

азербайджан

франция

армения

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ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, ильхам алиев, азербайджан, франция, армения, в мире