https://ria.ru/20230926/karabakh-1898810164.html
Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе
На 26 сентября миротворцы в Нагорном Карабахе не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:58
2023-09-26T18:58
2023-09-26T19:10
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На 26 сентября миротворцы в Нагорном Карабахе не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, россия, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Россия, Нагорный Карабах
Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Карабахе