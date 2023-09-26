https://ria.ru/20230926/karabakh-1898810164.html

Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023

Минобороны России не выявило нарушений режима прекращения огня в Карабахе

На 26 сентября миротворцы в Нагорном Карабахе не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:58

2023-09-26T18:58

2023-09-26T19:10

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

россия

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_0:270:3148:2041_1920x0_80_0_0_b00b5458286daccd3ed0fbeb27e449f6.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На 26 сентября миротворцы в Нагорном Карабахе не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

россия

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, россия, нагорный карабах