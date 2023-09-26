В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху
Представитель ООН Уртадо заявила о контактах со всеми сторонами по Карабаху
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ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поддерживает контакты "со всеми задействованными сторонами" по ситуации в Нагорном Карабахе, заявила во вторник представитель управления Марта Уртадо.
"Мы поддерживаем контакты со всеми задействованными сторонами через миссии здесь (в Женеве – ред.). Как и всегда, мы стараемся получить как можно больше информации и, если возможно, доступ", - заявила она на брифинге в Женеве. Уртадо при этом отметила, что УВКПЧ не имеет физического присутствия в регионе, поэтому не может проверить и подтвердить сообщения о возможном нарушении прав человека.
Представитель управления указала на важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи для затронутого конфликтом населения, а также подчеркнула необходимость предоставить внутренне перемещенным лицам возможность воспользоваться законным правом безопасно вернуться домой.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.