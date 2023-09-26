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В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху - РИА Новости, 26.09.2023
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14:13 26.09.2023 (обновлено: 14:17 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898726130.html
В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху
В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху - РИА Новости, 26.09.2023
В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поддерживает контакты "со всеми задействованными сторонами" по ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:13
2023-09-26T14:17
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
оон
управление верховного комиссара оон по правам человека
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ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поддерживает контакты "со всеми задействованными сторонами" по ситуации в Нагорном Карабахе, заявила во вторник представитель управления Марта Уртадо. "Мы поддерживаем контакты со всеми задействованными сторонами через миссии здесь (в Женеве – ред.). Как и всегда, мы стараемся получить как можно больше информации и, если возможно, доступ", - заявила она на брифинге в Женеве. Уртадо при этом отметила, что УВКПЧ не имеет физического присутствия в регионе, поэтому не может проверить и подтвердить сообщения о возможном нарушении прав человека. Представитель управления указала на важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи для затронутого конфликтом населения, а также подчеркнула необходимость предоставить внутренне перемещенным лицам возможность воспользоваться законным правом безопасно вернуться домой. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898476806.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, оон, управление верховного комиссара оон по правам человека
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху

Представитель ООН Уртадо заявила о контактах со всеми сторонами по Карабаху

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на город Степанакерт
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ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поддерживает контакты "со всеми задействованными сторонами" по ситуации в Нагорном Карабахе, заявила во вторник представитель управления Марта Уртадо.
"Мы поддерживаем контакты со всеми задействованными сторонами через миссии здесь (в Женеве – ред.). Как и всегда, мы стараемся получить как можно больше информации и, если возможно, доступ", - заявила она на брифинге в Женеве. Уртадо при этом отметила, что УВКПЧ не имеет физического присутствия в регионе, поэтому не может проверить и подтвердить сообщения о возможном нарушении прав человека.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 08:00
Представитель управления указала на важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи для затронутого конфликтом населения, а также подчеркнула необходимость предоставить внутренне перемещенным лицам возможность воспользоваться законным правом безопасно вернуться домой.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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Песков назвал условие урегулирования в Карабахе
Вчера, 13:07
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией
08:00
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеООНУправление Верховного комиссара ООН по правам человека
 
 
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