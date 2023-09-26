https://ria.ru/20230926/karabakh-1898726130.html

В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху

В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху - РИА Новости, 26.09.2023

В ООН заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами по Карабаху

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поддерживает контакты "со всеми задействованными сторонами" по ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:13

2023-09-26T14:13

2023-09-26T14:17

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

оон

управление верховного комиссара оон по правам человека

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ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поддерживает контакты "со всеми задействованными сторонами" по ситуации в Нагорном Карабахе, заявила во вторник представитель управления Марта Уртадо. "Мы поддерживаем контакты со всеми задействованными сторонами через миссии здесь (в Женеве – ред.). Как и всегда, мы стараемся получить как можно больше информации и, если возможно, доступ", - заявила она на брифинге в Женеве. Уртадо при этом отметила, что УВКПЧ не имеет физического присутствия в регионе, поэтому не может проверить и подтвердить сообщения о возможном нарушении прав человека. Представитель управления указала на важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи для затронутого конфликтом населения, а также подчеркнула необходимость предоставить внутренне перемещенным лицам возможность воспользоваться законным правом безопасно вернуться домой. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230925/karabakh-1898476806.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, оон, управление верховного комиссара оон по правам человека