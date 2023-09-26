https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html

В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС

В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС - РИА Новости, 26.09.2023

В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС

Канада не первый раз оказывается в центре скандала из-за восхваления нацизма, в стране до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС, пишет Toronto Sun. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:07

2023-09-26T21:07

2023-09-26T23:26

в мире

канада

украина

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898814519_0:196:480:466_1920x0_80_0_0_d0ef4c546c9a13a16b181f3664edd047.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Канада не первый раз оказывается в центре скандала из-за восхваления нацизма, в стране до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС, пишет Toronto Sun."Задолго до пятничного спора, в ходе которого палата общин почтила память 98-летнего старика, <...> в Канаде была установлена гигантская статуя, посвященная тем, кто служил в той самой 14-й дивизии СС", — говорится в статье.Канадские журналисты потребовали снести кенотаф в память о бывшем подразделении СС, установленный на территории Владимирского украинского кладбища в Оквилле между канадским и украинским флагами."Это позор и пощечина канадским евреям, отмечающим Иом-кипур. Это плевок на могилу каждого канадского ветерана", — пишет газета.На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как "ветерана борьбы против русских". Он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

канада

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, украина, владимир зеленский, россия