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В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС - РИА Новости, 26.09.2023
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21:07 26.09.2023 (обновлено: 23:26 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html
В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС
В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС - РИА Новости, 26.09.2023
В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС
Канада не первый раз оказывается в центре скандала из-за восхваления нацизма, в стране до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС, пишет Toronto Sun. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:07
2023-09-26T23:26
в мире
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украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Канада не первый раз оказывается в центре скандала из-за восхваления нацизма, в стране до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС, пишет Toronto Sun.&quot;Задолго до пятничного спора, в ходе которого палата общин почтила память 98-летнего старика, &lt;...&gt; в Канаде была установлена гигантская статуя, посвященная тем, кто служил в той самой 14-й дивизии СС&quot;, — говорится в статье.Канадские журналисты потребовали снести кенотаф в память о бывшем подразделении СС, установленный на территории Владимирского украинского кладбища в Оквилле между канадским и украинским флагами."Это позор и пощечина канадским евреям, отмечающим Иом-кипур. Это плевок на могилу каждого канадского ветерана", — пишет газета.На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как "ветерана борьбы против русских". Он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html
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в мире, канада, украина, владимир зеленский, россия
В мире, Канада, Украина, Владимир Зеленский, Россия
В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС

Toronto Sun: в Канаде до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС

CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Памятник ветеранам УПА* на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
Памятник ветеранам УПА* на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Памятник ветеранам УПА* на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Канада не первый раз оказывается в центре скандала из-за восхваления нацизма, в стране до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС, пишет Toronto Sun.
«

"Задолго до пятничного спора, в ходе которого палата общин почтила память 98-летнего старика, <...> в Канаде была установлена гигантская статуя, посвященная тем, кто служил в той самой 14-й дивизии СС", — говорится в статье.

Канадские журналисты потребовали снести кенотаф в память о бывшем подразделении СС, установленный на территории Владимирского украинского кладбища в Оквилле между канадским и украинским флагами.
"Это позор и пощечина канадским евреям, отмечающим Иом-кипур. Это плевок на могилу каждого канадского ветерана", — пишет газета.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов
25 сентября, 19:33
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как "ветерана борьбы против русских". Он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.
Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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