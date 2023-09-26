В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС
Toronto Sun: в Канаде до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Памятник ветеранам УПА* на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Канада не первый раз оказывается в центре скандала из-за восхваления нацизма, в стране до сих пор не демонтировали памятник подразделению СС, пишет Toronto Sun.
«
"Задолго до пятничного спора, в ходе которого палата общин почтила память 98-летнего старика, <...> в Канаде была установлена гигантская статуя, посвященная тем, кто служил в той самой 14-й дивизии СС", — говорится в статье.
Канадские журналисты потребовали снести кенотаф в память о бывшем подразделении СС, установленный на территории Владимирского украинского кладбища в Оквилле между канадским и украинским флагами.
"Это позор и пощечина канадским евреям, отмечающим Иом-кипур. Это плевок на могилу каждого канадского ветерана", — пишет газета.
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как "ветерана борьбы против русских". Он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.
Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.