https://ria.ru/20230926/kanada-1898822437.html
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца - РИА Новости, 26.09.2023
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца
США считают, что правительство Канады поступило правильно, выразив сожаление в связи с чествованием в парламенте украинского эсэсовца, и исходят из того, что... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:19
2023-09-26T20:19
2023-09-26T20:44
в мире
сша
канада
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_44:0:602:314_1920x0_80_0_0_f138d1ed76619291f5913ed3fb5e37b2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США считают, что правительство Канады поступило правильно, выразив сожаление в связи с чествованием в парламенте украинского эсэсовца, и исходят из того, что канадские власти не знали о его прошлом, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Накануне он не смог прокомментировать скандал в соседней стране, объяснив, что не владеет информацией из-за занятости на мероприятиях Генассамблеи ООН."Я видел сегодня, что канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица, и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг", - сказал Миллер на брифинге для СМИ.Это первая реакция американских властей на случившееся.В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который удостоился овации стоя как "украино-канадский ветеран Второй мировой войны, сражавшийся за украинскую независимость против русских".Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_113:0:532:314_1920x0_80_0_0_31461653b69b78d8070277e6dd371368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Канада, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца
США поддержали сожаления в Канаде из-за чествования эсэсовца
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США считают, что правительство Канады поступило правильно, выразив сожаление в связи с чествованием в парламенте украинского эсэсовца, и исходят из того, что канадские власти не знали о его прошлом, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Накануне он не смог прокомментировать скандал в соседней стране, объяснив, что не владеет информацией из-за занятости на мероприятиях Генассамблеи ООН
.
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
"Я видел сегодня, что канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица, и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг", - сказал Миллер на брифинге для СМИ.
Это первая реакция американских властей на случившееся.
США не могут ни подкупить, ни запугать
В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского
был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который удостоился овации стоя как "украино-канадский ветеран Второй мировой войны, сражавшийся за украинскую независимость против русских".
Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Как не допустить третьей мировой