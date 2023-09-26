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США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца - РИА Новости, 26.09.2023
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20:19 26.09.2023 (обновлено: 20:44 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kanada-1898822437.html
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца - РИА Новости, 26.09.2023
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца
США считают, что правительство Канады поступило правильно, выразив сожаление в связи с чествованием в парламенте украинского эсэсовца, и исходят из того, что... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:19
2023-09-26T20:44
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США считают, что правительство Канады поступило правильно, выразив сожаление в связи с чествованием в парламенте украинского эсэсовца, и исходят из того, что канадские власти не знали о его прошлом, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Накануне он не смог прокомментировать скандал в соседней стране, объяснив, что не владеет информацией из-за занятости на мероприятиях Генассамблеи ООН."Я видел сегодня, что канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица, и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг", - сказал Миллер на брифинге для СМИ.Это первая реакция американских властей на случившееся.В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который удостоился овации стоя как "украино-канадский ветеран Второй мировой войны, сражавшийся за украинскую независимость против русских".Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
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в мире, сша, канада, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Канада, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
США поддержали сожаления Канады в чествовании эсэсовца

США поддержали сожаления в Канаде из-за чествования эсэсовца

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США считают, что правительство Канады поступило правильно, выразив сожаление в связи с чествованием в парламенте украинского эсэсовца, и исходят из того, что канадские власти не знали о его прошлом, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Накануне он не смог прокомментировать скандал в соседней стране, объяснив, что не владеет информацией из-за занятости на мероприятиях Генассамблеи ООН.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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"Я видел сегодня, что канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица, и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг", - сказал Миллер на брифинге для СМИ.
Это первая реакция американских властей на случившееся.
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В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который удостоился овации стоя как "украино-канадский ветеран Второй мировой войны, сражавшийся за украинскую независимость против русских".
Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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