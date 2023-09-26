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СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем - РИА Новости, 26.09.2023
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18:52 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kanada-1898809057.html
СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем
СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем
Ряд членов кабинета министров Канады от Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Джастином Трюдо, поддерживают отставку спикера палаты общин Энтони... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:52
2023-09-26T18:52
в мире
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Ряд членов кабинета министров Канады от Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Джастином Трюдо, поддерживают отставку спикера палаты общин Энтони Роты в связи с устроенным им в парламенте чествованием украинца-эсэсовца, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на источники. "Ряд министров правительства Либеральной партии заявляют, что дни Антони Роты в качестве спикера палаты общин сочтены", - говорится в публикации. Отмечается, что несколько членов правительства и парламента на условиях анонимности высказываются в поддержку отставки спикера и отмечают, что не смогут поддержать его на возможном голосовании по отставке. Во вторник глава МИД Канады Мелани Жоли открыто заявила, что Рота должен уйти в отставку за устроенное им в парламенте чествование украинца-эсэсовца. Рота пригласил на заседание парламента 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Спикер назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, мелани жоли
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Мелани Жоли
СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем

CBC: министры в Канаде поддержали отставку спикера палаты за поддержку эсэсовца

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Ряд членов кабинета министров Канады от Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Джастином Трюдо, поддерживают отставку спикера палаты общин Энтони Роты в связи с устроенным им в парламенте чествованием украинца-эсэсовца, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на источники.
"Ряд министров правительства Либеральной партии заявляют, что дни Антони Роты в качестве спикера палаты общин сочтены", - говорится в публикации.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
Вчера, 08:00
Отмечается, что несколько членов правительства и парламента на условиях анонимности высказываются в поддержку отставки спикера и отмечают, что не смогут поддержать его на возможном голосовании по отставке.
Во вторник глава МИД Канады Мелани Жоли открыто заявила, что Рота должен уйти в отставку за устроенное им в парламенте чествование украинца-эсэсовца.
Рота пригласил на заседание парламента 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Спикер назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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В миреКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийМелани Жоли
 
 
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