https://ria.ru/20230926/kanada-1898809057.html

СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем

СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: в Канаде поддержали отставку спикера палаты из-за скандала с эсэсовцем

Ряд членов кабинета министров Канады от Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Джастином Трюдо, поддерживают отставку спикера палаты общин Энтони... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:52

2023-09-26T18:52

2023-09-26T18:52

в мире

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

мелани жоли

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Ряд членов кабинета министров Канады от Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Джастином Трюдо, поддерживают отставку спикера палаты общин Энтони Роты в связи с устроенным им в парламенте чествованием украинца-эсэсовца, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на источники. "Ряд министров правительства Либеральной партии заявляют, что дни Антони Роты в качестве спикера палаты общин сочтены", - говорится в публикации. Отмечается, что несколько членов правительства и парламента на условиях анонимности высказываются в поддержку отставки спикера и отмечают, что не смогут поддержать его на возможном голосовании по отставке. Во вторник глава МИД Канады Мелани Жоли открыто заявила, что Рота должен уйти в отставку за устроенное им в парламенте чествование украинца-эсэсовца. Рота пригласил на заседание парламента 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Спикер назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, мелани жоли