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В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 26.09.2023
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18:25 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kanada-1898801681.html
В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады
В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 26.09.2023
В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады
Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя приглашение нациста в парламент Канады, напомнил о том, что военные преступления нацистов не имеют срока давности. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:25
2023-09-26T18:25
в мире
канада
россия
донецкая народная республика
ян гагин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя приглашение нациста в парламент Канады, напомнил о том, что военные преступления нацистов не имеют срока давности. "После встречи (Владимира) Зеленского с ветераном СС "Галичина" в канадском парламенте от Канады пахнуло трупным ядом из могилы давно умершего, как всем казалось, фашизма - настоящего фашизма, и весь мир ужаснулся, даже в Варшаве сейчас подумывают о том, чтобы попросить об экстрадиции канадские власти для того, чтобы судить этого негодяя, потому что военные преступления нацистов не имеют срока давности", - сказал Гагин РИА Новости. В прошедшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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в мире, канада, россия, донецкая народная республика, ян гагин
В мире, Канада, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады

Гагин: весь мир ужаснулся торжественному приему нациста в парламенте Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя приглашение нациста в парламент Канады, напомнил о том, что военные преступления нацистов не имеют срока давности.
"После встречи (Владимира) Зеленского с ветераном СС "Галичина" в канадском парламенте от Канады пахнуло трупным ядом из могилы давно умершего, как всем казалось, фашизма - настоящего фашизма, и весь мир ужаснулся, даже в Варшаве сейчас подумывают о том, чтобы попросить об экстрадиции канадские власти для того, чтобы судить этого негодяя, потому что военные преступления нацистов не имеют срока давности", - сказал Гагин РИА Новости.
В прошедшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
Вчера, 08:00
 
В миреКанадаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн Гагин
 
 
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