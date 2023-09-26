В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады

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Гагин: весь мир ужаснулся торжественному приему нациста в парламенте Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя приглашение нациста в парламент Канады, напомнил о том, что военные преступления нацистов не имеют срока давности.
"После встречи (Владимира) Зеленского с ветераном СС "Галичина" в канадском парламенте от Канады пахнуло трупным ядом из могилы давно умершего, как всем казалось, фашизма - настоящего фашизма, и весь мир ужаснулся, даже в Варшаве сейчас подумывают о том, чтобы попросить об экстрадиции канадские власти для того, чтобы судить этого негодяя, потому что военные преступления нацистов не имеют срока давности", - сказал Гагин РИА Новости.
В прошедшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.