https://ria.ru/20230926/kanada-1898801681.html

В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады

В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 26.09.2023

В Донецке прокомментировали чествование эсэсовца в парламенте Канады

Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя приглашение нациста в парламент Канады, напомнил о том, что военные преступления нацистов не имеют срока давности. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:25

2023-09-26T18:25

2023-09-26T18:25

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канада

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донецкая народная республика

ян гагин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя приглашение нациста в парламент Канады, напомнил о том, что военные преступления нацистов не имеют срока давности. "После встречи (Владимира) Зеленского с ветераном СС "Галичина" в канадском парламенте от Канады пахнуло трупным ядом из могилы давно умершего, как всем казалось, фашизма - настоящего фашизма, и весь мир ужаснулся, даже в Варшаве сейчас подумывают о том, чтобы попросить об экстрадиции канадские власти для того, чтобы судить этого негодяя, потому что военные преступления нацистов не имеют срока давности", - сказал Гагин РИА Новости. В прошедшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, донецкая народная республика, ян гагин