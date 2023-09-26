https://ria.ru/20230926/kanada-1898636343.html

Трюдо сделал резкий выпад в адрес России

Трюдо сделал резкий выпад в адрес России - РИА Новости, 26.09.2023

Трюдо сделал резкий выпад в адрес России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отпоре российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:30

2023-09-26T09:30

2023-09-26T09:30

в мире

канада

россия

джастин трюдо

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:21:3076:1751_1920x0_80_0_0_0518895bedc46fc2402fff163659f4fa.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отпоре российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галичина", передает Sky News."Я считаю, что очень важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины", — заявил он.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября в числе прочих пригласили 98-летний Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.

https://ria.ru/20230926/mask-1898627686.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, россия, джастин трюдо, владимир зеленский