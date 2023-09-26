https://ria.ru/20230926/kanada-1898636343.html
Трюдо сделал резкий выпад в адрес России
Трюдо сделал резкий выпад в адрес России - РИА Новости, 26.09.2023
Трюдо сделал резкий выпад в адрес России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отпоре российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:30
2023-09-26T09:30
2023-09-26T09:30
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джастин трюдо
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отпоре российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галичина", передает Sky News."Я считаю, что очень важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины", — заявил он.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября в числе прочих пригласили 98-летний Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.
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в мире, канада, россия, джастин трюдо, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Трюдо сделал резкий выпад в адрес России
Sky News: Трюдо обвинил Россию в пропаганде в заявлении о нацисте в парламенте
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отпоре российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галичина", передает Sky News
.
"Я считаю, что очень важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины", — заявил он.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября в числе прочих пригласили 98-летний Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.
Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.
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