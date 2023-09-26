https://ria.ru/20230926/kamchatka-1898617995.html

На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки

На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки - РИА Новости, 26.09.2023

На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки

Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента РФ, приняло закон, дающий право участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T05:20

2023-09-26T05:20

2023-09-26T05:20

камчатский край

россия

камчатский край

камчатка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента РФ, приняло закон, дающий право участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии право на бесплатные земельные участки в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства. "Закон позволит реализовать в Камчатском крае права участников СВО и членов их семей на бесплатное получение земельного участка, при этом в настоящее время рассматривается возможность передачи земельных участков от министерства обороны РФ на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения. Одновременно с этим уже в этом году Елизовский район готов предоставлять земельные участки на территории поселков Красный и Сосновка, а также в действующих СНТ", - сообщил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Иван Мищенко. Бесплатные участки смогут получить: военнослужащие и добровольцы, заключившие контакт на прохождение службы; сотрудники Росгвардии и полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО; супруги травмированных или погибших участников специальной военной операции. Земля будет выдаваться для индивидуального жилищного строительства или садоводства. В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.

https://ria.ru/20230915/uchastki-1896508850.html

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россия, камчатский край, камчатка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество