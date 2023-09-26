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На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки - РИА Новости, 26.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
05:20 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kamchatka-1898617995.html
На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки
На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки - РИА Новости, 26.09.2023
На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки
Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента РФ, приняло закон, дающий право участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:20
2023-09-26T05:20
камчатский край
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камчатский край
камчатка
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента РФ, приняло закон, дающий право участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии право на бесплатные земельные участки в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства. "Закон позволит реализовать в Камчатском крае права участников СВО и членов их семей на бесплатное получение земельного участка, при этом в настоящее время рассматривается возможность передачи земельных участков от министерства обороны РФ на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения. Одновременно с этим уже в этом году Елизовский район готов предоставлять земельные участки на территории поселков Красный и Сосновка, а также в действующих СНТ", - сообщил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Иван Мищенко. Бесплатные участки смогут получить: военнослужащие и добровольцы, заключившие контакт на прохождение службы; сотрудники Росгвардии и полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО; супруги травмированных или погибших участников специальной военной операции. Земля будет выдаваться для индивидуального жилищного строительства или садоводства. В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.
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россия, камчатский край, камчатка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Камчатский край, Россия, Камчатский край, Камчатка, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
На Камчатке будут давать участникам СВО бесплатные земельные участки

На Камчатке приняли закон о праве на бесплатные участки для участников СВО

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента РФ, приняло закон, дающий право участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии право на бесплатные земельные участки в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«
"Закон позволит реализовать в Камчатском крае права участников СВО и членов их семей на бесплатное получение земельного участка, при этом в настоящее время рассматривается возможность передачи земельных участков от министерства обороны РФ на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения. Одновременно с этим уже в этом году Елизовский район готов предоставлять земельные участки на территории поселков Красный и Сосновка, а также в действующих СНТ", - сообщил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Иван Мищенко.
Бесплатные участки смогут получить: военнослужащие и добровольцы, заключившие контакт на прохождение службы; сотрудники Росгвардии и полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО; супруги травмированных или погибших участников специальной военной операции. Земля будет выдаваться для индивидуального жилищного строительства или садоводства.
В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.
Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Камчатский крайРоссияКамчатский крайКамчаткаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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