https://ria.ru/20230926/inoagenty-1898683343.html

Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины

Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины - РИА Новости, 26.09.2023

Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины

Около двух третей россиян (61%) считает иностранных агентов предателями, которые за деньги работают против России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:16

2023-09-26T12:16

2023-09-26T12:16

общество

россия

вциом

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99110/12/991101222_0:0:2268:1277_1920x0_80_0_0_2638ec9e5401252c14b432b50ba4eebe.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около двух третей россиян (61%) считает иностранных агентов предателями, которые за деньги работают против России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые опубликованы на сайте центра. Согласно полученным данным, 61% опрошенных скорее относят иноагентов к "предателям, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о России", тогда как 16% видят в них "борцов за права граждан и свободу слова в РФ, которых власть пытается наказать, преследуя цель запугать остальных". При этом 4% респондентов отметили, что среди иноагентов есть и те, и другие, а 18% затруднились ответить на вопрос. Что касается смыслов, которые опрошенные вкладывают в словосочетание "иностранный агент", исследование показало, что в основном они носят негативный характер. В открытом вопросе, где респонденты могли выбрать до трех ответов, о "неприятных ассоциациях" в связи с понятием "иноагент" сообщили 20% россиян (рост на 5 процентных пунктов к исследованию 2022 года, было 15% ответивших таким образом). Кроме того, 18% указали, что "иностранный агент" для них - это предатель страны, для 9% - шпион, 5% называют таких людей врагами России. Варианты ответов о "позитивной ассоциации" с данным словосочетанием или о том, что это "надуманное понятие" выбрали лишь по 2% опрошенных. При этом 21% респондентов затруднились с ответом о том, с чем у них ассоциируется понятие "иноагент". Согласно данным опроса, 33% россиян относятся к СМИ, физическим лицам и общественным организациям, которым присвоен статус иностранного агента, скорее отрицательно, в то время как для 34% респондентов важно смотреть на конкретную ситуацию и делать вывод, исходя из нее, 22% заявили о своем безразличии. Моделируя ситуацию, когда любимое СМИ становится иностранным агентом, 46% россиян сообщили, что отношение к этому СМИ не изменится, однако 24% признались, что перестанут обращаться к данному источнику, а 14% - что начнут это делать реже. Отвечая на вопрос о том, что изменится в отношении, если иноагентом будет объявлен любимый артист, 47% респондентов указали, что откажутся смотреть его выступления или будут делать это реже, тогда как для 42% статус иностранного агента ничего не изменит, а 2% даже признались, что будут интересоваться творчеством знаменитости даже больше. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html

https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, вциом, иноагенты