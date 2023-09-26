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Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины - РИА Новости, 26.09.2023
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12:16 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/inoagenty-1898683343.html
Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины
Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины - РИА Новости, 26.09.2023
Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины
Около двух третей россиян (61%) считает иностранных агентов предателями, которые за деньги работают против России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:16
2023-09-26T12:16
общество
россия
вциом
иноагенты
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около двух третей россиян (61%) считает иностранных агентов предателями, которые за деньги работают против России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые опубликованы на сайте центра. Согласно полученным данным, 61% опрошенных скорее относят иноагентов к "предателям, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о России", тогда как 16% видят в них "борцов за права граждан и свободу слова в РФ, которых власть пытается наказать, преследуя цель запугать остальных". При этом 4% респондентов отметили, что среди иноагентов есть и те, и другие, а 18% затруднились ответить на вопрос. Что касается смыслов, которые опрошенные вкладывают в словосочетание "иностранный агент", исследование показало, что в основном они носят негативный характер. В открытом вопросе, где респонденты могли выбрать до трех ответов, о "неприятных ассоциациях" в связи с понятием "иноагент" сообщили 20% россиян (рост на 5 процентных пунктов к исследованию 2022 года, было 15% ответивших таким образом). Кроме того, 18% указали, что "иностранный агент" для них - это предатель страны, для 9% - шпион, 5% называют таких людей врагами России. Варианты ответов о "позитивной ассоциации" с данным словосочетанием или о том, что это "надуманное понятие" выбрали лишь по 2% опрошенных. При этом 21% респондентов затруднились с ответом о том, с чем у них ассоциируется понятие "иноагент". Согласно данным опроса, 33% россиян относятся к СМИ, физическим лицам и общественным организациям, которым присвоен статус иностранного агента, скорее отрицательно, в то время как для 34% респондентов важно смотреть на конкретную ситуацию и делать вывод, исходя из нее, 22% заявили о своем безразличии. Моделируя ситуацию, когда любимое СМИ становится иностранным агентом, 46% россиян сообщили, что отношение к этому СМИ не изменится, однако 24% признались, что перестанут обращаться к данному источнику, а 14% - что начнут это делать реже. Отвечая на вопрос о том, что изменится в отношении, если иноагентом будет объявлен любимый артист, 47% респондентов указали, что откажутся смотреть его выступления или будут делать это реже, тогда как для 42% статус иностранного агента ничего не изменит, а 2% даже признались, что будут интересоваться творчеством знаменитости даже больше. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html
https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
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353
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общество, россия, вциом, иноагенты
Общество, Россия, ВЦИОМ, иноагенты
Опрос: около двух третей россиян считают иноагентов предателями Родины

ВЦИОМ: 61 процент россиян считает иноагентов предателями, работающими за деньги

© Fotolia / George Dolgikh Мужчина звонит по телефону
Мужчина звонит по телефону - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Fotolia / George Dolgikh
Мужчина звонит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около двух третей россиян (61%) считает иностранных агентов предателями, которые за деньги работают против России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые опубликованы на сайте центра.
Согласно полученным данным, 61% опрошенных скорее относят иноагентов к "предателям, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о России", тогда как 16% видят в них "борцов за права граждан и свободу слова в РФ, которых власть пытается наказать, преследуя цель запугать остальных". При этом 4% респондентов отметили, что среди иноагентов есть и те, и другие, а 18% затруднились ответить на вопрос.
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Что касается смыслов, которые опрошенные вкладывают в словосочетание "иностранный агент", исследование показало, что в основном они носят негативный характер. В открытом вопросе, где респонденты могли выбрать до трех ответов, о "неприятных ассоциациях" в связи с понятием "иноагент" сообщили 20% россиян (рост на 5 процентных пунктов к исследованию 2022 года, было 15% ответивших таким образом). Кроме того, 18% указали, что "иностранный агент" для них - это предатель страны, для 9% - шпион, 5% называют таких людей врагами России.
Варианты ответов о "позитивной ассоциации" с данным словосочетанием или о том, что это "надуманное понятие" выбрали лишь по 2% опрошенных. При этом 21% респондентов затруднились с ответом о том, с чем у них ассоциируется понятие "иноагент".
Согласно данным опроса, 33% россиян относятся к СМИ, физическим лицам и общественным организациям, которым присвоен статус иностранного агента, скорее отрицательно, в то время как для 34% респондентов важно смотреть на конкретную ситуацию и делать вывод, исходя из нее, 22% заявили о своем безразличии.
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Моделируя ситуацию, когда любимое СМИ становится иностранным агентом, 46% россиян сообщили, что отношение к этому СМИ не изменится, однако 24% признались, что перестанут обращаться к данному источнику, а 14% - что начнут это делать реже.
Отвечая на вопрос о том, что изменится в отношении, если иноагентом будет объявлен любимый артист, 47% респондентов указали, что откажутся смотреть его выступления или будут делать это реже, тогда как для 42% статус иностранного агента ничего не изменит, а 2% даже признались, что будут интересоваться творчеством знаменитости даже больше.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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