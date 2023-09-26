https://ria.ru/20230926/ii-1898754982.html
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ - РИА Новости, 26.09.2023
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ
Новые технологии на базе искусственного интеллекта нужно внедрять крайне аккуратно и крайне внимательно, просчитывать все риски, и тогда в обществе появится... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:46
2023-09-26T15:46
2023-09-26T15:46
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
ии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898440441_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_e1e5e2cb567e3fdeba81ecccbb7b5cee.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новые технологии на базе искусственного интеллекта нужно внедрять крайне аккуратно и крайне внимательно, просчитывать все риски, и тогда в обществе появится доверие к таким инновациям, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители смогли адаптироваться к этой ситуации, и объем рынка в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей - рост составил почти 18%", - сказал он на заседании стратегической сессии, посвященной развитию отрасли. При этом, по словам Мишустина, многие граждане по-прежнему с настороженностью относятся к новых технологиям и искусственному интеллекту в таких областях как образование, здравоохранение, соцсфера. "Подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь и использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность, которые будут приносить ощутимую пользу", - сказал премьер. Мишустин отметил, что при внедрении разработок нужно просчитывать риски. "Также надо просчитать все возможные риски и последствия, чтобы они не отразились на человеке. Только так у общества появится доверие к такого рода инновациям", - сказал председатель правительства.
https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html
https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898743291.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898440441_0:1206:2048:2742_1920x0_80_0_0_8fb5782a3c17c4ef730982988b463214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, ии
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, ИИ
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ
Мишустин: новые технологии на базе ИИ нужно внедрять аккуратно
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новые технологии на базе искусственного интеллекта нужно внедрять крайне аккуратно и крайне внимательно, просчитывать все риски, и тогда в обществе появится доверие к таким инновациям, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители смогли адаптироваться к этой ситуации, и объем рынка в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей - рост составил почти 18%", - сказал он на заседании стратегической сессии, посвященной развитию отрасли.
Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России
При этом, по словам Мишустина, многие граждане по-прежнему с настороженностью относятся к новых технологиям и искусственному интеллекту в таких областях как образование, здравоохранение, соцсфера.
"Подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь и использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность, которые будут приносить ощутимую пользу", - сказал премьер. Мишустин отметил, что при внедрении разработок нужно просчитывать риски.
"Также надо просчитать все возможные риски и последствия, чтобы они не отразились на человеке. Только так у общества появится доверие к такого рода инновациям", - сказал председатель правительства.
На развитие технологий ИИ выделят 5,2 миллиарда рублей