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Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ - РИА Новости, 26.09.2023
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15:46 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ii-1898754982.html
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ - РИА Новости, 26.09.2023
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ
Новые технологии на базе искусственного интеллекта нужно внедрять крайне аккуратно и крайне внимательно, просчитывать все риски, и тогда в обществе появится... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:46
2023-09-26T15:46
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
ии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новые технологии на базе искусственного интеллекта нужно внедрять крайне аккуратно и крайне внимательно, просчитывать все риски, и тогда в обществе появится доверие к таким инновациям, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители смогли адаптироваться к этой ситуации, и объем рынка в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей - рост составил почти 18%", - сказал он на заседании стратегической сессии, посвященной развитию отрасли. При этом, по словам Мишустина, многие граждане по-прежнему с настороженностью относятся к новых технологиям и искусственному интеллекту в таких областях как образование, здравоохранение, соцсфера. "Подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь и использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность, которые будут приносить ощутимую пользу", - сказал премьер. Мишустин отметил, что при внедрении разработок нужно просчитывать риски. "Также надо просчитать все возможные риски и последствия, чтобы они не отразились на человеке. Только так у общества появится доверие к такого рода инновациям", - сказал председатель правительства.
https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, ии
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, ИИ
Мишустин предостерег общество от поспешного внедрения новых технологий с ИИ

Мишустин: новые технологии на базе ИИ нужно внедрять аккуратно

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новые технологии на базе искусственного интеллекта нужно внедрять крайне аккуратно и крайне внимательно, просчитывать все риски, и тогда в обществе появится доверие к таким инновациям, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители смогли адаптироваться к этой ситуации, и объем рынка в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей - рост составил почти 18%", - сказал он на заседании стратегической сессии, посвященной развитию отрасли.
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При этом, по словам Мишустина, многие граждане по-прежнему с настороженностью относятся к новых технологиям и искусственному интеллекту в таких областях как образование, здравоохранение, соцсфера.
"Подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь и использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность, которые будут приносить ощутимую пользу", - сказал премьер. Мишустин отметил, что при внедрении разработок нужно просчитывать риски.
"Также надо просчитать все возможные риски и последствия, чтобы они не отразились на человеке. Только так у общества появится доверие к такого рода инновациям", - сказал председатель правительства.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинИИ
 
 
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