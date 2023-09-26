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В СПЧ призвали не отвергать все западное - РИА Новости, 26.09.2023
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15:45 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ideologiya-1898754853.html
В СПЧ призвали не отвергать все западное
В СПЧ призвали не отвергать все западное - РИА Новости, 26.09.2023
В СПЧ призвали не отвергать все западное
Каждая страна ищет свой путь развития, который всегда более эффективный и полезный, однако это не означает, что надо отвергать все западное, заявил председатель РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:45
2023-09-26T15:45
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каждая страна ищет свой путь развития, который всегда более эффективный и полезный, однако это не означает, что надо отвергать все западное, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. "Каждая страна, если она обладает потенциалом, ищет свой путь развития. Это не означает, что надо отвергать все, что предложено на Западе, но свой путь развития всегда будет более эффективным, более полезным для народа", - отметил глава СПЧ на выступлении, посвященном обсуждению темы "Независимый путь развития как фактор гордости и сопричастности россиян". Фадеев также упомянул о "туземном либерализме" - модели либерализма, привнесенной в РФ извне и не предполагающей независимости. "Эта идеология предполагает зависимость от Запада, предполагает, что есть только одна правильная линия развития - западная. Все остальные должны быть такими же, как они ... Но мир сложен, многообразен", - заявил он. В противовес этому Фадеев добавил, что сейчас идет поиск новой идеологии, и "президент не устает произносить слово "суверенитет". Глава СПЧ с сожалением отметил, что многие не понимают его значения, и пояснил: "Это просто свобода от внешнего угнетения и внешнего влияния. Некоторые думают, что это подавление свободы. Нет. Свобода от внешнего угнетения - непременное, первое условие самостоятельного развития. По остальным пунктам идет обсуждение, и молодежь для этого обсуждения очень важна. У молодежи свежие мозги".
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россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
В СПЧ призвали не отвергать все западное

Фадеев: каждая страна ищет свой путь, но отвергать все западное неправильно

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каждая страна ищет свой путь развития, который всегда более эффективный и полезный, однако это не означает, что надо отвергать все западное, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
«
"Каждая страна, если она обладает потенциалом, ищет свой путь развития. Это не означает, что надо отвергать все, что предложено на Западе, но свой путь развития всегда будет более эффективным, более полезным для народа", - отметил глава СПЧ на выступлении, посвященном обсуждению темы "Независимый путь развития как фактор гордости и сопричастности россиян".
Фадеев также упомянул о "туземном либерализме" - модели либерализма, привнесенной в РФ извне и не предполагающей независимости. "Эта идеология предполагает зависимость от Запада, предполагает, что есть только одна правильная линия развития - западная. Все остальные должны быть такими же, как они ... Но мир сложен, многообразен", - заявил он.
В противовес этому Фадеев добавил, что сейчас идет поиск новой идеологии, и "президент не устает произносить слово "суверенитет". Глава СПЧ с сожалением отметил, что многие не понимают его значения, и пояснил: "Это просто свобода от внешнего угнетения и внешнего влияния. Некоторые думают, что это подавление свободы. Нет. Свобода от внешнего угнетения - непременное, первое условие самостоятельного развития. По остальным пунктам идет обсуждение, и молодежь для этого обсуждения очень важна. У молодежи свежие мозги".
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