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Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии - РИА Новости, 26.09.2023
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10:11 26.09.2023 (обновлено: 10:26 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/gutsul-1898643145.html
Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии
Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии - РИА Новости, 26.09.2023
Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что не торопится признавать главу Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства страны из-за... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:11
2023-09-26T10:26
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что не торопится признавать главу Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства страны из-за уголовного дела о подкупе избирателей. &quot;Мы уважаем выбор людей, но все выборные лица должны работать на интересы Молдавии, а не на интересы коррумпированных группировок. На имя нового башкана (главы региона - ред.) заведено уголовное дело из-за подкупа избирателей и незаконного финансирования, поэтому я не вижу повода торопиться. Мы будем ждать ответы от прокуратуры на некоторые вопросы&quot;, - заявила Санду.По ее словам, есть "реальные доказательства" несоблюдения закона в Гагаузии, однако прокуроры должны выяснить, кто именно в этом виноват. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230924/gagauziya-1898315930.html
https://ria.ru/20230921/moldavia-1897905378.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул
Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства уголовным делом

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что не торопится признавать главу Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства страны из-за уголовного дела о подкупе избирателей.
«

"Мы уважаем выбор людей, но все выборные лица должны работать на интересы Молдавии, а не на интересы коррумпированных группировок. На имя нового башкана (главы региона - ред.) заведено уголовное дело из-за подкупа избирателей и незаконного финансирования, поэтому я не вижу повода торопиться. Мы будем ждать ответы от прокуратуры на некоторые вопросы", - заявила Санду.

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По ее словам, есть "реальные доказательства" несоблюдения закона в Гагаузии, однако прокуроры должны выяснить, кто именно в этом виноват.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
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