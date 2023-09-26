https://ria.ru/20230926/gutsul-1898643145.html

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии - РИА Новости, 26.09.2023

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что не торопится признавать главу Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства страны из-за... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:11

2023-09-26T10:11

2023-09-26T10:26

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что не торопится признавать главу Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства страны из-за уголовного дела о подкупе избирателей. "Мы уважаем выбор людей, но все выборные лица должны работать на интересы Молдавии, а не на интересы коррумпированных группировок. На имя нового башкана (главы региона - ред.) заведено уголовное дело из-за подкупа избирателей и незаконного финансирования, поэтому я не вижу повода торопиться. Мы будем ждать ответы от прокуратуры на некоторые вопросы", - заявила Санду.По ее словам, есть "реальные доказательства" несоблюдения закона в Гагаузии, однако прокуроры должны выяснить, кто именно в этом виноват. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230924/gagauziya-1898315930.html

https://ria.ru/20230921/moldavia-1897905378.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул