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В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина - РИА Новости, 26.09.2023
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Культура
 
14:27 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/govorukhin-1898729305.html
В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина
В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина - РИА Новости, 26.09.2023
В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:27
2023-09-26T14:27
культура
политика
новости культуры
станислав говорухин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина. В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить медаль Станислава Говорухина, которой будут награждаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, сообщала пресс-служба Госдумы. "Медаль, которую мы сегодня учредили, имеет статус ведомственной награды Государственной Думы. Награждаться ею будут граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Инициаторами награждения могут быть председатель Государственной Думы, фракции, комитеты, комиссии Госдумы, а решения о награждении будет принимать Совет Думы", - сказал глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский, представляя проект постановления, внесенный комиссией. Парламентарий отметил, что Говорухин проработал в Государственной Думе более 20 лет. "Станислав Сергеевич Говорухин – выдающийся человек, наш коллега… возглавлял Комитет по культуре, был обладателем бесчисленного количества наград как актер, режиссер, сценарист, он внес огромный вклад в культурную, общественную и политическую жизнь нашей страны", – сказал Пинский. Ранее думская Комиссии по Регламенту утвердила дизайн награды с профилем Станислава Говорухина, сообщили в пресс-службе комиссии.
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политика, новости культуры, станислав говорухин, госдума рф, вячеслав володин
Культура, Политика, Новости культуры, Станислав Говорухин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина

Госдума приняла проект постановления об учреждении медали Станислава Говорухина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Станислав Говорухин (1936 — 2018)
Режиссер Станислав Говорухин (1936 — 2018) - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер Станислав Говорухин (1936 — 2018). Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина.
В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить медаль Станислава Говорухина, которой будут награждаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, сообщала пресс-служба Госдумы.
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"Медаль, которую мы сегодня учредили, имеет статус ведомственной награды Государственной Думы. Награждаться ею будут граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Инициаторами награждения могут быть председатель Государственной Думы, фракции, комитеты, комиссии Госдумы, а решения о награждении будет принимать Совет Думы", - сказал глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский, представляя проект постановления, внесенный комиссией.
Парламентарий отметил, что Говорухин проработал в Государственной Думе более 20 лет. "Станислав Сергеевич Говорухин – выдающийся человек, наш коллега… возглавлял Комитет по культуре, был обладателем бесчисленного количества наград как актер, режиссер, сценарист, он внес огромный вклад в культурную, общественную и политическую жизнь нашей страны", – сказал Пинский.
Ранее думская Комиссии по Регламенту утвердила дизайн награды с профилем Станислава Говорухина, сообщили в пресс-службе комиссии.
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