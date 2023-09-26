https://ria.ru/20230926/govorukhin-1898729305.html

В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина

В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина - РИА Новости, 26.09.2023

В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:27

2023-09-26T14:27

2023-09-26T14:27

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина. В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить медаль Станислава Говорухина, которой будут награждаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, сообщала пресс-служба Госдумы. "Медаль, которую мы сегодня учредили, имеет статус ведомственной награды Государственной Думы. Награждаться ею будут граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Инициаторами награждения могут быть председатель Государственной Думы, фракции, комитеты, комиссии Госдумы, а решения о награждении будет принимать Совет Думы", - сказал глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский, представляя проект постановления, внесенный комиссией. Парламентарий отметил, что Говорухин проработал в Государственной Думе более 20 лет. "Станислав Сергеевич Говорухин – выдающийся человек, наш коллега… возглавлял Комитет по культуре, был обладателем бесчисленного количества наград как актер, режиссер, сценарист, он внес огромный вклад в культурную, общественную и политическую жизнь нашей страны", – сказал Пинский. Ранее думская Комиссии по Регламенту утвердила дизайн награды с профилем Станислава Говорухина, сообщили в пресс-службе комиссии.

https://ria.ru/20190614/1555578166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, новости культуры, станислав говорухин, госдума рф, вячеслав володин