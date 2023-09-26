https://ria.ru/20230926/gorodki-1898832013.html
Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам
Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам - РИА Новости, 26.09.2023
Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам
Игре в "городки" уже сотни лет, за это время из народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться.
2023-09-26T14:00
2023-09-26T14:00
2023-09-26T21:21
истории.doc
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898831452_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_f7b9b7e54368010296f4eb64e1580e37.jpg
Дать теще по башке и накрыть пулемётное гнездо. 100 лет городкам
Игре в "городки" уже сотни лет, за это время от народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться. Чем они до сих пор привлекают людей, можно ли заработать тут миллионы и как стать чемпионом среди городошников?
audio/mpeg
Дать теще по башке и накрыть пулемётное гнездо. 100 лет городкам
Игре в "городки" уже сотни лет, за это время от народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться. Чем они до сих пор привлекают людей, можно ли заработать тут миллионы и как стать чемпионом среди городошников?
audio/mpeg
Чем игра до сих пор привлекает людей, можно ли заработать в ней миллионы и как стать чемпионом среди городошников - рассказывает Александр Ватагин, исполнительный директор Федерации городошного спорта России. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артур Арушанян, Руслан Жигалов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898831452_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_bc1044542a4cb88215ac8f0e54fb9444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам
Игре в "городки" уже сотни лет, за это время из народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться.