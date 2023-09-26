https://ria.ru/20230926/gorodki-1898832013.html

Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам

Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам - РИА Новости, 26.09.2023

Дать теще по башке и накрыть пулеметное гнездо. 100 лет городкам

Игре в "городки" уже сотни лет, за это время из народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться.

2023-09-26T14:00

2023-09-26T14:00

2023-09-26T21:21

истории.doc

подкаст

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Дать теще по башке и накрыть пулемётное гнездо. 100 лет городкам Игре в "городки" уже сотни лет, за это время от народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться. Чем они до сих пор привлекают людей, можно ли заработать тут миллионы и как стать чемпионом среди городошников? audio/mpeg

Дать теще по башке и накрыть пулемётное гнездо. 100 лет городкам Игре в "городки" уже сотни лет, за это время от народного развлечения она стала признанным видом спорта. Игру полюбили десятки миллионов людей, среди которых были Петр I, Николай II и Владимир Ленин. В 21 веке "городки" не ушли в историю, а продолжили развиваться. Чем они до сих пор привлекают людей, можно ли заработать тут миллионы и как стать чемпионом среди городошников? audio/mpeg

Чем игра до сих пор привлекает людей, можно ли заработать в ней миллионы и как стать чемпионом среди городошников - рассказывает Александр Ватагин, исполнительный директор Федерации городошного спорта России. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артур Арушанян, Руслан Жигалов

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