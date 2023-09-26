https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html
Гладков рассказал о севе озимых в Белгородской области
Гладков рассказал о севе озимых в Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2023
Гладков рассказал о севе озимых в Белгородской области
Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области засеяли более половины планируемых площадей озимыми культурами, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:52
2023-09-26T14:52
2023-09-26T14:52
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
экономика
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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области засеяли более половины планируемых площадей озимыми культурами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Погода позволяет нашим аграриям не только убирать урожай, но и сеять озимые. По сравнению с прошлым годом, идём в хорошем темпе. Уже 50% от 400 тысяч гектаров запланированных посевных площадей засеяны", - сообщил губернатор и выразил надежду, что аграрии справятся с поставленной задачей - уберут урожай этого года и посеют озимые. По данным регионального правительства, в этом году планируемая площадь сева озимых под урожай 2024 года составляет 402,4 тысячи гектаров. Сейчас засеяно 210,9 тысячи гектаров, что составляет 52% от общей площади. Отмечается, что быстрее всего работы ведутся в Яковлевском и Грайворонском городских округах. Там сельхозпроизводители выполнили план более чем на 70%. Белгородские аграрии высевают сорта зерновых отечественной селекции. Как правило, основную долю озимых культур в регионе составляет пшеница озимая, которая позволяет получить более весомый урожай, чем яровые сорта пшеницы, добавили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20230913/podderzhka-1896206953.html
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белгородская область, вячеслав гладков, экономика
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Экономика
Гладков рассказал о севе озимых в Белгородской области
Гладков рассказал о севе озимых в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости.
Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области засеяли более половины планируемых площадей озимыми культурами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице
в соцсети "ВКонтакте".
"Погода позволяет нашим аграриям не только убирать урожай, но и сеять озимые. По сравнению с прошлым годом, идём в хорошем темпе. Уже 50% от 400 тысяч гектаров запланированных посевных площадей засеяны", - сообщил губернатор и выразил надежду, что аграрии справятся с поставленной задачей - уберут урожай этого года и посеют озимые.
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По данным регионального правительства, в этом году планируемая площадь сева озимых под урожай 2024 года составляет 402,4 тысячи гектаров. Сейчас засеяно 210,9 тысячи гектаров, что составляет 52% от общей площади. Отмечается, что быстрее всего работы ведутся в Яковлевском и Грайворонском городских округах. Там сельхозпроизводители выполнили план более чем на 70%.
Белгородские аграрии высевают сорта зерновых отечественной селекции. Как правило, основную долю озимых культур в регионе составляет пшеница озимая, которая позволяет получить более весомый урожай, чем яровые сорта пшеницы, добавили в региональном правительстве.
Гладков рассказал о начале сева озимых в Белгородской области