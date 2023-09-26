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В Госдуме призвали выразить протест возвеличиванию культа фашизма на Западе - РИА Новости, 26.09.2023
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09:05 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/gd-1898631342.html
В Госдуме призвали выразить протест возвеличиванию культа фашизма на Западе
В Госдуме призвали выразить протест возвеличиванию культа фашизма на Западе - РИА Новости, 26.09.2023
В Госдуме призвали выразить протест возвеличиванию культа фашизма на Западе
Россия должна выразить протест против возвеличивания культа фашизма на Западе, ситуации, подобные чествованию украинского националиста в Канаде, не должны... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:05
2023-09-26T09:05
канада
россия
в мире
женева (город)
бийсултан хамзаев
владимир зеленский
джастин трюдо
госдума рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия должна выразить протест против возвеличивания культа фашизма на Западе, ситуации, подобные чествованию украинского националиста в Канаде, не должны повторяться, соответствующее предложение будет высказано на пленарном заседании Госдумы во вторник, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. "Считаю, что от нашей страны должен быть заявлен протест против таких фашистских акций и сделано соответствующее заявление. Завтра на пленарном заседании планирую обратиться к коллегам-депутатам и председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину, чтобы парламент нашей страны выступил с заявлением о недопущении возвеличивания нацистов и кровавых преступников", - сказал Хамзаев. Он отметил, что депутаты не должны упустить из виду произошедшее, Запад сегодня обеляет "кровавых преступников" и превозносит фашистскую идеологию. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html
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канада, россия, в мире, женева (город), бийсултан хамзаев, владимир зеленский, джастин трюдо, госдума рф, оон
Канада, Россия, В мире, Женева (город), Бийсултан Хамзаев, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Госдума РФ, ООН
В Госдуме призвали выразить протест возвеличиванию культа фашизма на Западе

ГД: депутат призвал выразить протест возвеличиванию культа фашизма на Западе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия должна выразить протест против возвеличивания культа фашизма на Западе, ситуации, подобные чествованию украинского националиста в Канаде, не должны повторяться, соответствующее предложение будет высказано на пленарном заседании Госдумы во вторник, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
"Считаю, что от нашей страны должен быть заявлен протест против таких фашистских акций и сделано соответствующее заявление. Завтра на пленарном заседании планирую обратиться к коллегам-депутатам и председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину, чтобы парламент нашей страны выступил с заявлением о недопущении возвеличивания нацистов и кровавых преступников", - сказал Хамзаев.
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Он отметил, что депутаты не должны упустить из виду произошедшее, Запад сегодня обеляет "кровавых преступников" и превозносит фашистскую идеологию.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
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