https://ria.ru/20230926/gaz-1898615495.html

Эксперт объяснил, как Европа замещает газ из "Северных потоков"

Эксперт объяснил, как Европа замещает газ из "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2023

Эксперт объяснил, как Европа замещает газ из "Северных потоков"

Европейские страны замещают недополучаемый из магистрали "Северный поток" трубопроводный газ из России поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T03:52

2023-09-26T03:52

2023-09-26T03:52

россия

катар

евросоюз

генеральная прокуратура рф

бкс мир инвестиций

северный поток

северный поток — 2

европа

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейские страны замещают недополучаемый из магистрали "Северный поток" трубопроводный газ из России поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Алжира, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Годом ранее, 26 сентября 2022 года, сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках газопроводов, беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. "Замещение произошло поставками СПГ из Америки, Катара, Алжира. Также часть "невостребованного" СПГ со стороны КНР ушло в ЕС", – ответил эксперт на вопрос, поставками из каких стран европейские страны, получавшие газ по "Северному потоку", замещают объемы российского газа. "Но надо заметить, помимо замещения, ЕС еще и существенно сократил собственное потребление газа – на порядка 17%", – добавил он. "Ключевым источником компенсации российского газа стал американский СПГ, объемы импорта которого существенно возросли. Однако прошлой зимой европейским потребителям помогла аномально теплая погода", – отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Он добавил, что если зима окажется холодной, то даже с учетом рекордных поставок СПГ и полных хранилищ для Европы возможны "определенные риски". "Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, минуя транзитные страны. Магистраль была основным маршрутом поставок российского газа в Европу. Мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Первая нитка была запущена осенью 2011 года, вторая нитка – осенью 2012 года. "Северный поток" поставлял газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступал в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. "Северный поток 2" – также мощностью 55 миллиардов кубометров – был построен осенью 2021 года и заполнен техническим газом, но так и не заработал, так как немецкое правительство остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора.

https://ria.ru/20230926/gaz-1898614481.html

https://ria.ru/20230925/zavisimost-1898398546.html

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россия, катар, евросоюз, генеральная прокуратура рф, бкс мир инвестиций, северный поток, северный поток — 2, европа