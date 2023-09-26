Эксперт объяснил, как Европа замещает газ из "Северных потоков"
Эксперт Скрябин: Европа замещает газ из "Северных потоков" поставками СПГ
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейские страны замещают недополучаемый из магистрали "Северный поток" трубопроводный газ из России поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Алжира, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Годом ранее, 26 сентября 2022 года, сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках газопроводов, беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
"Замещение произошло поставками СПГ из Америки, Катара, Алжира. Также часть "невостребованного" СПГ со стороны КНР ушло в ЕС", – ответил эксперт на вопрос, поставками из каких стран европейские страны, получавшие газ по "Северному потоку", замещают объемы российского газа. "Но надо заметить, помимо замещения, ЕС еще и существенно сократил собственное потребление газа – на порядка 17%", – добавил он.
"Ключевым источником компенсации российского газа стал американский СПГ, объемы импорта которого существенно возросли. Однако прошлой зимой европейским потребителям помогла аномально теплая погода", – отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Он добавил, что если зима окажется холодной, то даже с учетом рекордных поставок СПГ и полных хранилищ для Европы возможны "определенные риски".
"Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, минуя транзитные страны. Магистраль была основным маршрутом поставок российского газа в Европу. Мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Первая нитка была запущена осенью 2011 года, вторая нитка – осенью 2012 года. "Северный поток" поставлял газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступал в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.
"Северный поток 2" – также мощностью 55 миллиардов кубометров – был построен осенью 2021 года и заполнен техническим газом, но так и не заработал, так как немецкое правительство остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора.