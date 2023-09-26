https://ria.ru/20230926/gaz-1898614481.html

Российский дипломат оценил перспективы ЕС по отказу от российского газа

Российский дипломат оценил перспективы ЕС по отказу от российского газа - РИА Новости, 26.09.2023

Российский дипломат оценил перспективы ЕС по отказу от российского газа

Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T03:06

2023-09-26T03:06

2023-09-26T10:58

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европа

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экономика

кирилл логвинов

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Ранее сообщалось, что Европа стала закупать больше российского сжиженного природного газа (СПГ) морским путем после значительного сокращения поставок газа по трубопроводам. "Если говорить о призывах к полному отказу от российских поставок "голубого топлива", включая СПГ, то в ближайшей перспективе это невозможно. Отказ от его закупки у России по действующим долгосрочным контрактам повлечет для еэсовцев серьезные финансовые издержки. Прекращение использования свободных объемов отечественного СПГ в условиях ограниченного предложения в очередной раз взвинтит цены на энергию в Евросоюзе", - сказал РИА Новости Логвинов. По его словам, "несмотря на опережающее выполнение еэсовцами установленных в разгар энергокризиса 2022 года ежегодных обязательств по заполнению 90% объема газохранилищ до 1 ноября 2023 года, подземные хранилища газа могут закрыть, по оценкам Еврокомиссии, лишь до трети зимнего спроса со стороны европейских потребителей, остальное придется покрывать за счет непрерывных поставок из-за рубежа".Дипломат указал, что мировые поставки СПГ в основном осуществляются по долгосрочным контрактам, значительных свободных объемов нет, и в ближайшие годы они вряд-ли появятся.При этом он отметил, что "предсказывать, как Евросоюз пройдет отопительный сезон — дело неблагодарное". "Это зависит от комплекса факторов: погоды в зимний период, конъюнктуры на конкурирующих с европейским региональных рынках потребления природного газа (в первую очередь, азиатском), стабильности отгрузки со стороны поставщиков ЕС и работы местной электрогенерации, в особенности зеленой, - пояснил Логвинов.В то же время и.о. постпреда напомнил, что Еврокомиссия изучает возможность предоставить странам-членам право на национальном уровне ограничивать поставки СПГ из России. "Посмотрим, чем все закончится — зима не за горами", - заключил он.Как ранее сообщал представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год — 13,5 миллиарда "кубов".

https://ria.ru/20230925/zavisimost-1898398546.html

https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html

https://ria.ru/20230922/indeksatsiya-1898116471.html

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россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, экономика, кирилл логвинов