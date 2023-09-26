https://ria.ru/20230926/ford-1898616533.html

В Ford сообщили о приостановке строительства крупного завода в Мичигане

В Ford сообщили о приостановке строительства крупного завода в Мичигане - РИА Новости, 26.09.2023

В Ford сообщили о приостановке строительства крупного завода в Мичигане

Американская автомобилестроительная компания Ford приостанавливает строительство завода по производству аккумуляторов в штате Мичиган стоимостью порядка $3,5... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T04:18

2023-09-26T04:18

2023-09-26T04:18

мичиган

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сша

джо байден

ford motor

general motors

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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Американская автомобилестроительная компания Ford приостанавливает строительство завода по производству аккумуляторов в штате Мичиган стоимостью порядка $3,5 миллиарда на фоне масштабной забастовки работников автопрома, сообщил РИА Новости представитель концерна. "Да, это правда", - сказал представитель Ford, комментируя утечки о планах компании приостановить реализацию проекта по строительству нового предприятия. Он добавил, что концерн приостанавливает работу и ограничивает расходы на данный проект "до тех пор, пока не будет уверен в способности конкурентоспособно управлять заводом". Решение было принято на фоне растущей в масштабах забастовки сотрудников автопрома США, объединившей служащих компаний Ford, General Motors и Stellantis. Помимо этого, республиканцы в конгрессе США неоднократно критиковали Ford за его планы применять технологии КНР в производстве аккумуляторов для электромобилей на новом заводе в Мичигане. В августе президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции в экономику Китая из соображений национальной безопасности.

https://ria.ru/20230926/bayden-1898612909.html

мичиган

китай

сша

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мичиган, китай, сша, джо байден, ford motor, general motors, авто