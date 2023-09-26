В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ
Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы гибели командующего ЧФ Соколова
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флотаКомандующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никакой информации от Минобороны РФ, касающейся ситуации с якобы гибелью командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны. Это исключительно их прерогатива. Нам нечего сказать", - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ.
Уже через несколько минут Минобороны РФ распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии ведомства во вторник.
Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Ранее командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ.