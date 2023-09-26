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В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/flot-1898715768.html
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ
Никакой информации от Минобороны РФ, касающейся ситуации с якобы гибелью командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:40
2023-09-26T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
виктор соколов
вооруженные силы украины
дмитрий песков
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никакой информации от Минобороны РФ, касающейся ситуации с якобы гибелью командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны. Это исключительно их прерогатива. Нам нечего сказать", - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ. Уже через несколько минут Минобороны РФ распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии ведомства во вторник. Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Ранее командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ.
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безопасность, виктор соколов, вооруженные силы украины, дмитрий песков, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Виктор Соколов, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Черноморский флот ВМФ России
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ

Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы гибели командующего ЧФ Соколова

© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флотаКомандующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никакой информации от Минобороны РФ, касающейся ситуации с якобы гибелью командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны. Это исключительно их прерогатива. Нам нечего сказать", - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ.
Уже через несколько минут Минобороны РФ распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии ведомства во вторник.
Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Ранее командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВиктор СоколовВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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