https://ria.ru/20230926/flot-1898715768.html

В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ

В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о гибели командующего ЧФ

Никакой информации от Минобороны РФ, касающейся ситуации с якобы гибелью командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:40

2023-09-26T13:40

2023-09-26T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

виктор соколов

вооруженные силы украины

дмитрий песков

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никакой информации от Минобороны РФ, касающейся ситуации с якобы гибелью командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны. Это исключительно их прерогатива. Нам нечего сказать", - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ. Уже через несколько минут Минобороны РФ распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии ведомства во вторник. Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Ранее командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, виктор соколов, вооруженные силы украины, дмитрий песков, черноморский флот вмф россии