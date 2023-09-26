https://ria.ru/20230926/finansirovanie-1898840844.html

Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ

Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023

Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ

Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:38

2023-09-26T22:38

2023-09-26T22:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант. "На следующей неделе предстоит тестирование оборудования для Украины, но если не будет договоренности в каком-то виде, испытания не состоятся", - заявил Лаплант в интервью Центру стратегических исследований. Во вторник Белый дом предупредил, что из-за позиции республиканцев, которая может привести к приостановке работы правительства США ("шатдаун"), без зарплат останутся более миллиона американских военнослужащих, что в свою очередь рискует подорвать национальную безопасность. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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в мире, сша, украина, пентагон