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Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/finansirovanie-1898840844.html
Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ
Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ
Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:38
2023-09-26T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пентагон
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант. "На следующей неделе предстоит тестирование оборудования для Украины, но если не будет договоренности в каком-то виде, испытания не состоятся", - заявил Лаплант в интервью Центру стратегических исследований. Во вторник Белый дом предупредил, что из-за позиции республиканцев, которая может привести к приостановке работы правительства США ("шатдаун"), без зарплат останутся более миллиона американских военнослужащих, что в свою очередь рискует подорвать национальную безопасность. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, сша, украина, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пентагон
Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ

Пентагон: остановка финансирования правительства коснется испытаний оружия ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант.
"На следующей неделе предстоит тестирование оборудования для Украины, но если не будет договоренности в каком-то виде, испытания не состоятся", - заявил Лаплант в интервью Центру стратегических исследований.
Во вторник Белый дом предупредил, что из-за позиции республиканцев, которая может привести к приостановке работы правительства США ("шатдаун"), без зарплат останутся более миллиона американских военнослужащих, что в свою очередь рискует подорвать национальную безопасность.
Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
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