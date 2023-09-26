Рейтинг@Mail.ru
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/evakuatsiya-1898843408.html
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области - РИА Новости, 26.09.2023
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области
Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил глава Херсонской области... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:11
2023-09-26T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
николаев (украина)
киев
владимир сальдо
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами". Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с СБУ-шниками проводили карательные рейды против сторонников России", - отметил Сальдо в сообщении. Он заявил, что национал-террористы запугивают херсонцев, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, гражданских затем собирают на пункты сбора и отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева. По его словам, мужчин изолируют и направляют в николаевские военные комиссариаты для отправки в зону боевых действий. Зимой 2022-2023 года прошла принудительная эвакуация ценных специалистов, в первую очередь врачей, из Херсонской области на западную Украину, уточнил Сальдо. "Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад. Это чтобы нам понимать, с кем мы боремся", - заключил он.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
херсонская область
николаев (украина)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , николаев (украина), киев, владимир сальдо, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Николаев (Украина), Киев, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области

Сальдо: Киев насильно эвакуирует жителей подконтрольной части Херсонской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий в Херсонской области
Украинский военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами". Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с СБУ-шниками проводили карательные рейды против сторонников России", - отметил Сальдо в сообщении.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
6 сентября, 08:00
Он заявил, что национал-террористы запугивают херсонцев, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, гражданских затем собирают на пункты сбора и отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева.
По его словам, мужчин изолируют и направляют в николаевские военные комиссариаты для отправки в зону боевых действий. Зимой 2022-2023 года прошла принудительная эвакуация ценных специалистов, в первую очередь врачей, из Херсонской области на западную Украину, уточнил Сальдо.
"Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад. Это чтобы нам понимать, с кем мы боремся", - заключил он.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНиколаев (Украина)КиевВладимир СальдоСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала