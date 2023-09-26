https://ria.ru/20230926/evakuatsiya-1898843408.html
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области - РИА Новости, 26.09.2023
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области
Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил глава Херсонской области... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:11
2023-09-26T23:11
2023-09-26T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
николаев (украина)
киев
владимир сальдо
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами". Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с СБУ-шниками проводили карательные рейды против сторонников России", - отметил Сальдо в сообщении. Он заявил, что национал-террористы запугивают херсонцев, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, гражданских затем собирают на пункты сбора и отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева. По его словам, мужчин изолируют и направляют в николаевские военные комиссариаты для отправки в зону боевых действий. Зимой 2022-2023 года прошла принудительная эвакуация ценных специалистов, в первую очередь врачей, из Херсонской области на западную Украину, уточнил Сальдо. "Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад. Это чтобы нам понимать, с кем мы боремся", - заключил он.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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в мире, херсонская область , николаев (украина), киев, владимир сальдо, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Николаев (Украина), Киев, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
Киев начал эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области
Сальдо: Киев насильно эвакуирует жителей подконтрольной части Херсонской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
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"Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами". Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с СБУ-шниками проводили карательные рейды против сторонников России", - отметил Сальдо в сообщении.
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Он заявил, что национал-террористы запугивают херсонцев, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, гражданских затем собирают на пункты сбора и отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева.
По его словам, мужчин изолируют и направляют в николаевские военные комиссариаты для отправки в зону боевых действий. Зимой 2022-2023 года прошла принудительная эвакуация ценных специалистов, в первую очередь врачей, из Херсонской области на западную Украину, уточнил Сальдо.
"Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад. Это чтобы нам понимать, с кем мы боремся", - заключил он.
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