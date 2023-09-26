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В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону - РИА Новости, 26.09.2023
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13:08 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/estoniya-1898702946.html
В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону
В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону - РИА Новости, 26.09.2023
В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону
Правительство Эстонии на заседании во вторник утвердило государственный бюджет на 2024 год, расходы на оборону впервые превысят 3% от ВВП, сообщила пресс-служба РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:08
2023-09-26T13:08
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании во вторник утвердило государственный бюджет на 2024 год, расходы на оборону впервые превысят 3% от ВВП, сообщила пресс-служба кабинета министров. Приоритетами госбюджета на следующий год стали безопасность и устойчивость эстонского государства. Доходы государственного бюджета на 2024 год составят 16,79 миллиарда евро, а расходы - 17,67 миллиарда евро. Таким образом, дефицит бюджета составит около одного миллиарда евро. "В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), плюс расходы на размещение союзников. В следующем году расходы на оборону составят 1,33 миллиарда евро, а в 2024-27 годах - почти 5,6 миллиарда евро. Это позволит повысить потенциал самообороны Эстонии и ее готовность к защите вместе с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении. Законопроект о бюджете на следующий год должен быть передан правительством в парламент в последнее сентябрьское заседание, которое должно состояться в четверг. В прошлый раз госбюджет Эстонии был принят с профицитом в 2007 году.
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в мире, эстония, нато
В мире, Эстония, НАТО
В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону

В Эстонии впервые расходы на оборону превысят 3% от ВВП

CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792Дом правительства Эстонии
Дом правительства Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792
Дом правительства Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании во вторник утвердило государственный бюджет на 2024 год, расходы на оборону впервые превысят 3% от ВВП, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Приоритетами госбюджета на следующий год стали безопасность и устойчивость эстонского государства. Доходы государственного бюджета на 2024 год составят 16,79 миллиарда евро, а расходы - 17,67 миллиарда евро. Таким образом, дефицит бюджета составит около одного миллиарда евро.
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"В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), плюс расходы на размещение союзников. В следующем году расходы на оборону составят 1,33 миллиарда евро, а в 2024-27 годах - почти 5,6 миллиарда евро. Это позволит повысить потенциал самообороны Эстонии и ее готовность к защите вместе с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.
Законопроект о бюджете на следующий год должен быть передан правительством в парламент в последнее сентябрьское заседание, которое должно состояться в четверг. В прошлый раз госбюджет Эстонии был принят с профицитом в 2007 году.
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