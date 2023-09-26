https://ria.ru/20230926/estoniya-1898702946.html

В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону

В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону - РИА Новости, 26.09.2023

В новом утвержденном госбюджете Эстонии увеличили расходы на оборону

Правительство Эстонии на заседании во вторник утвердило государственный бюджет на 2024 год, расходы на оборону впервые превысят 3% от ВВП, сообщила пресс-служба РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:08

2023-09-26T13:08

2023-09-26T13:08

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании во вторник утвердило государственный бюджет на 2024 год, расходы на оборону впервые превысят 3% от ВВП, сообщила пресс-служба кабинета министров. Приоритетами госбюджета на следующий год стали безопасность и устойчивость эстонского государства. Доходы государственного бюджета на 2024 год составят 16,79 миллиарда евро, а расходы - 17,67 миллиарда евро. Таким образом, дефицит бюджета составит около одного миллиарда евро. "В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), плюс расходы на размещение союзников. В следующем году расходы на оборону составят 1,33 миллиарда евро, а в 2024-27 годах - почти 5,6 миллиарда евро. Это позволит повысить потенциал самообороны Эстонии и ее готовность к защите вместе с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении. Законопроект о бюджете на следующий год должен быть передан правительством в парламент в последнее сентябрьское заседание, которое должно состояться в четверг. В прошлый раз госбюджет Эстонии был принят с профицитом в 2007 году.

https://ria.ru/20230919/boepripasy-1897290054.html

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в мире, эстония, нато