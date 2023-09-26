Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56 - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 26.09.2023 (обновлено: 10:52 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/erevan-1898646399.html
Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56
Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56 - РИА Новости, 26.09.2023
Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56
Число задержанных участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна увеличилось до 56, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:30
2023-09-26T10:52
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
азербайджан
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897967224_0:137:1250:840_1920x0_80_0_0_7634c54a0b46e0a46b3702c6c87c71ec.jpg
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Число задержанных участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна увеличилось до 56, сообщили в пресс-службе полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 56 человека", - сообщил собеседник агентства. Ранее в полиции заявляли о 32 задержанных.Как сообщили организаторы протестов, среди задержанных - лидер блока "Мать-Армения". "Член Национального комитета (координирующего протестные акции - ред.) Андраник Теванян доставлен в полицейское отделение", - сообщается в Telegram-канале комитета.Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898628998.html
ереван
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897967224_0:20:1250:958_1920x0_80_0_0_ae74f5f6dcb2769271e65ccd074261a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56

Полиция Армении: число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Число задержанных участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна увеличилось до 56, сообщили в пресс-службе полиции.
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 56 человека", - сообщил собеседник агентства. Ранее в полиции заявляли о 32 задержанных.
Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота
08:27
Как сообщили организаторы протестов, среди задержанных - лидер блока "Мать-Армения". "Член Национального комитета (координирующего протестные акции - ред.) Андраник Теванян доставлен в полицейское отделение", - сообщается в Telegram-канале комитета.
Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.
Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек
08:52
 
В миреЕреванСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликтаАзербайджанАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала