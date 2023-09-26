https://ria.ru/20230926/erevan-1898646399.html

Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56

Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56 - РИА Новости, 26.09.2023

Число задержанных на акции протеста в Ереване увеличилось до 56

Число задержанных участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна увеличилось до 56, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:30

2023-09-26T10:30

2023-09-26T10:52

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в зоне карабахского конфликта

азербайджан

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Число задержанных участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна увеличилось до 56, сообщили в пресс-службе полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 56 человека", - сообщил собеседник агентства. Ранее в полиции заявляли о 32 задержанных.Как сообщили организаторы протестов, среди задержанных - лидер блока "Мать-Армения". "Член Национального комитета (координирующего протестные акции - ред.) Андраник Теванян доставлен в полицейское отделение", - сообщается в Telegram-канале комитета.Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.

https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898628998.html

ереван

азербайджан

армения

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, армения, никол пашинян