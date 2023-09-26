https://ria.ru/20230926/erevan-1898627539.html

В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста

В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста - РИА Новости, 26.09.2023

В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста

Полиция Армении во вторник утром задержала 32 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:39

2023-09-26T08:39

2023-09-26T08:39

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Полиция Армении во вторник утром задержала 32 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 32 человека", - сообщил собеседник агентства. По его словам, накануне все задержанные были доставлены за административные правонарушения и через некоторое время были отпущены. Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе. Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе