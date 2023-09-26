https://ria.ru/20230926/erevan-1898627539.html
В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста
В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста - РИА Новости, 26.09.2023
В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста
Полиция Армении во вторник утром задержала 32 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:39
2023-09-26T08:39
2023-09-26T08:39
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Полиция Армении во вторник утром задержала 32 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 32 человека", - сообщил собеседник агентства. По его словам, накануне все задержанные были доставлены за административные правонарушения и через некоторое время были отпущены. Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе. Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване с утра задержали 32 участника акций протеста
Полиция задержала 32 участника акций протеста во вторник в Ереване
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Полиция Армении во вторник утром задержала 32 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 32 человека", - сообщил собеседник агентства. По его словам, накануне все задержанные были доставлены за административные правонарушения и через некоторое время были отпущены.
Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.
Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
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