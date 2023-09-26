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В Ереване начались задержания участников акций протеста - РИА Новости, 26.09.2023
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07:38 26.09.2023 (обновлено: 07:40 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/erevan-1898623863.html
В Ереване начались задержания участников акций протеста
В Ереване начались задержания участников акций протеста - РИА Новости, 26.09.2023
В Ереване начались задержания участников акций протеста
Полиция начала задержания участников акций протеста в Ереване, на которых люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:38
2023-09-26T07:40
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
никол пашинян
азербайджан
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Полиция начала задержания участников акций протеста в Ереване, на которых люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие перекрывают улицы столицы и намерены использовать в этих целях также личные автомобили. Блокирование улиц и центральных проспектов Еревана продолжается уже несколько дней.Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
https://ria.ru/20230923/erevan-1898222822.html
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ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, никол пашинян, азербайджан
Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Никол Пашинян, Азербайджан
В Ереване начались задержания участников акций протеста

Полиция в Ереване начала задерживать участников акций протеста

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗадержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле
Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Полиция начала задержания участников акций протеста в Ереване, на которых люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие перекрывают улицы столицы и намерены использовать в этих целях также личные автомобили. Блокирование улиц и центральных проспектов Еревана продолжается уже несколько дней.
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Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
 
ЕреванСитуация в Нагорном КарабахеВ миреНикол ПашинянАзербайджан
 
 
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