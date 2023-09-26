https://ria.ru/20230926/erevan-1898623863.html

В Ереване начались задержания участников акций протеста

В Ереване начались задержания участников акций протеста - РИА Новости, 26.09.2023

В Ереване начались задержания участников акций протеста

Полиция начала задержания участников акций протеста в Ереване, на которых люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:38

2023-09-26T07:38

2023-09-26T07:40

ереван

ситуация в нагорном карабахе

в мире

никол пашинян

азербайджан

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Полиция начала задержания участников акций протеста в Ереване, на которых люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие перекрывают улицы столицы и намерены использовать в этих целях также личные автомобили. Блокирование улиц и центральных проспектов Еревана продолжается уже несколько дней.Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.

https://ria.ru/20230923/erevan-1898222822.html

ереван

азербайджан

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ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, никол пашинян, азербайджан