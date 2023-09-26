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Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 26.09.2023
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Министерство науки и высшего образования определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году, соответствующий документ опубликовали РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:21
2023-09-26T20:21
2023-09-26T22:01
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.Выпускнику необходимо будет набрать на экзамене:Кроме того, сдающим информатику нужно набрать 44 балла, иностранный язык — 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, географию — 40 баллов, химию — 39 баллов.Накануне стало известно о разработанном Минобрнауки проекте правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Он закрепил правило, по которому абитуриенты могут подать заявления одновременно только на пять направлений подготовки.В раздел об индивидуальных достижениях включили участие в спецоперации, прохождение военной службы по призыву, наличие серебряной медали по итогам окончания школы.Кроме того, ведомство предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз. Абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".
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россия, общество, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Навигатор абитуриента
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на следующий год
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году, соответствующий документ
опубликовали на портале правовой информации.
Выпускнику необходимо будет набрать на экзамене:
- по русскому языку — 40 баллов;
- по математике — 39 баллов;
- по физике — 39 баллов;
- по обществознанию — 45 баллов;
- по истории — 35 баллов.
Кроме того, сдающим информатику нужно набрать 44 балла, иностранный язык — 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, географию — 40 баллов, химию — 39 баллов.
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Накануне стало известно о разработанном Минобрнауки проекте правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Он закрепил правило, по которому абитуриенты могут подать заявления одновременно только на пять направлений подготовки.
В раздел об индивидуальных достижениях включили участие в спецоперации, прохождение военной службы по призыву, наличие серебряной медали по итогам окончания школы.
Кроме того, ведомство предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз. Абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".
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