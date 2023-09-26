https://ria.ru/20230926/ege-1898822692.html

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 26.09.2023

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году, соответствующий документ опубликовали РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:21

2023-09-26T20:21

2023-09-26T22:01

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.Выпускнику необходимо будет набрать на экзамене:Кроме того, сдающим информатику нужно набрать 44 балла, иностранный язык — 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, географию — 40 баллов, химию — 39 баллов.Накануне стало известно о разработанном Минобрнауки проекте правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Он закрепил правило, по которому абитуриенты могут подать заявления одновременно только на пять направлений подготовки.В раздел об индивидуальных достижениях включили участие в спецоперации, прохождение военной службы по призыву, наличие серебряной медали по итогам окончания школы.Кроме того, ведомство предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз. Абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".

https://ria.ru/20230901/ege-1893704392.html

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россия, общество, навигатор абитуриента