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Мишустин заявил о востребованности единства Москвы и Минска
Мишустин заявил о востребованности единства Москвы и Минска - РИА Новости, 26.09.2023
Мишустин заявил о востребованности единства Москвы и Минска
Единство России и Белоруссии как никогда востребовано в сложившихся условиях внешнего давления, ответом на внешние вызовы должно стать ускорение интеграционных... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:40
2023-09-26T18:40
2023-09-26T18:40
михаил мишустин
белоруссия
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союзное государство
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Единство России и Белоруссии как никогда востребовано в сложившихся условиях внешнего давления, ответом на внешние вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Наше единство как никогда востребовано в сложившихся внешних условиях. Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада. И ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов Союзного государства, создание дополнительных возможностей для граждан наших стран и прежде всего для молодежи", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией". Премьер отметил, что нужно сформировать единое безбарьерное социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство, именно такие поручения дали правительствам главы двух государств.
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михаил мишустин, белоруссия, россия, в мире, союзное государство
Михаил Мишустин, Белоруссия, Россия, В мире, Союзное государство
Мишустин заявил о востребованности единства Москвы и Минска
Мишустин заявил о востребованности единства Москвы и Минска при внешнем давлении
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Единство России и Белоруссии как никогда востребовано в сложившихся условиях внешнего давления, ответом на внешние вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наше единство как никогда востребовано в сложившихся внешних условиях. Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада. И ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов Союзного государства, создание дополнительных возможностей для граждан наших стран и прежде всего для молодежи", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией".
Премьер отметил, что нужно сформировать единое безбарьерное социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство, именно такие поручения дали правительствам главы двух государств.
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