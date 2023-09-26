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Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении

Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении

Бойцы российского отряда специального назначения "Викинг" выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-26T22:25

2023-09-26T22:25

2023-09-27T08:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

артемовск

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Бойцы российского отряда специального назначения "Викинг" выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на Артемовском направлении. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил спрятанный автомобиль, а затем по нему бьют двумя FPV-дронами.

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинского пикапа дронами-камикадзе Бойцы российского отряда специального назначения "Викинг" выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на артемовском направлении. 2023-09-26T22:25 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск