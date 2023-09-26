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Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении
Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы российского отряда специального назначения "Викинг" выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-26T22:25
2023-09-26T22:25
2023-09-27T08:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Бойцы российского отряда специального назначения "Викинг" выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на Артемовском направлении. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил спрятанный автомобиль, а затем по нему бьют двумя FPV-дронами.
артемовск
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РИА Новости
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Уничтожение украинского пикапа дронами-камикадзе
Бойцы российского отряда специального назначения "Викинг" выявили спрятанный в частном секторе украинский пикап и уничтожили его дронами-камикадзе на артемовском направлении.
2023-09-26T22:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Российский спецназ уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении
Спецназ РФ дронами-камикадзе уничтожил пикап ВСУ на Артемовском направлении