https://ria.ru/20230926/drony-1898737377.html

В Курской области сбили два дрона-камикадзе

В Курской области сбили два дрона-камикадзе - РИА Новости, 26.09.2023

В Курской области сбили два дрона-камикадзе

Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:54

2023-09-26T14:54

2023-09-26T15:24

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников!" - сообщил Старовойт.Губернатор предупредил, что уже есть несколько случаев "самоликвидации БПЛА", и призвал мирных жителей не приближаться к сбитым беспилотникам.Утром во вторник украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате, семь населенных пунктов остались без электричества. По информации пресс-секретаря губернатора Анастасии Гуриной, энергоснабжение восстановили в 11.55.

https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898625509.html

курская область

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курская область, роман старовойт, безопасность