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В Курской области сбили два дрона-камикадзе - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 26.09.2023 (обновлено: 15:24 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/drony-1898737377.html
В Курской области сбили два дрона-камикадзе
В Курской области сбили два дрона-камикадзе - РИА Новости, 26.09.2023
В Курской области сбили два дрона-камикадзе
Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:54
2023-09-26T15:24
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников!" - сообщил Старовойт.Губернатор предупредил, что уже есть несколько случаев "самоликвидации БПЛА", и призвал мирных жителей не приближаться к сбитым беспилотникам.Утром во вторник украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате, семь населенных пунктов остались без электричества. По информации пресс-секретаря губернатора Анастасии Гуриной, энергоснабжение восстановили в 11.55.
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898625509.html
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курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области сбили два дрона-камикадзе

Старовойт: в Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе

© Фото : Роман Старовойт/TelegramУкраинские дроны-камикадзе, сбитые в Курской области
Украинские дроны-камикадзе, сбитые в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Украинские дроны-камикадзе, сбитые в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников!" - сообщил Старовойт.
Губернатор предупредил, что уже есть несколько случаев "самоликвидации БПЛА", и призвал мирных жителей не приближаться к сбитым беспилотникам.
Утром во вторник украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате, семь населенных пунктов остались без электричества. По информации пресс-секретаря губернатора Анастасии Гуриной, энергоснабжение восстановили в 11.55.
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
08:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтБезопасность
 
 
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