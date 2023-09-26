https://ria.ru/20230926/drony-1898737377.html
В Курской области сбили два дрона-камикадзе
В Курской области сбили два дрона-камикадзе - РИА Новости, 26.09.2023
В Курской области сбили два дрона-камикадзе
Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:54
2023-09-26T14:54
2023-09-26T15:24
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников!" - сообщил Старовойт.Губернатор предупредил, что уже есть несколько случаев "самоликвидации БПЛА", и призвал мирных жителей не приближаться к сбитым беспилотникам.Утром во вторник украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате, семь населенных пунктов остались без электричества. По информации пресс-секретаря губернатора Анастасии Гуриной, энергоснабжение восстановили в 11.55.
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898625509.html
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курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области сбили два дрона-камикадзе
Старовойт: в Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости.
Два украинских дрона-камикадзе сбиты в Курской области пограничниками и бойцами Минобороны с помощь противодроновых ружей, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале
.
"Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников!" - сообщил Старовойт.
Губернатор предупредил, что уже есть несколько случаев "самоликвидации БПЛА", и призвал мирных жителей не приближаться к сбитым беспилотникам.
Утром во вторник украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате, семь населенных пунктов остались без электричества. По информации пресс-секретаря губернатора Анастасии Гуриной, энергоснабжение восстановили в 11.55.
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию