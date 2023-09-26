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Военный эксперт объяснил активизацию полетов дронов НАТО над Черным морем - РИА Новости, 26.09.2023
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10:53 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/drony-1898654302.html
Военный эксперт объяснил активизацию полетов дронов НАТО над Черным морем
Военный эксперт объяснил активизацию полетов дронов НАТО над Черным морем - РИА Новости, 26.09.2023
Военный эксперт объяснил активизацию полетов дронов НАТО над Черным морем
Разведывательные самолеты и беспилотники НАТО в Черном море используются для управления украинскими атаками на Крым, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:53
2023-09-26T10:53
нато
сергей горбачев
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники НАТО в Черном море используются для управления украинскими атаками на Крым, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. "Здесь все понятно. Их цель - разведка и боевое управление с широким применением сил и средств украинских атак на Крым, точнее, в организации ракетных ударов, атак различных дронов и действий диверсионно-разведывательных групп", - сказал Горбачев. По его словам, разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО выполняют радиотехнические функции: поиск, разведка, связь, подсветка целей, наведение, контроль и оценка результатов, возможно, постановка помех.
https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html
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нато, сергей горбачев, республика крым
НАТО, Сергей Горбачев, Республика Крым
Военный эксперт объяснил активизацию полетов дронов НАТО над Черным морем

Эксперт Горбачев: дроны НАТО используют для управления атаками ВСУ на Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники НАТО в Черном море используются для управления украинскими атаками на Крым, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости.
«
"Здесь все понятно. Их цель - разведка и боевое управление с широким применением сил и средств украинских атак на Крым, точнее, в организации ракетных ударов, атак различных дронов и действий диверсионно-разведывательных групп", - сказал Горбачев.
По его словам, разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО выполняют радиотехнические функции: поиск, разведка, связь, подсветка целей, наведение, контроль и оценка результатов, возможно, постановка помех.
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НАТОСергей ГорбачевРеспублика Крым
 
 
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