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В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023
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19:07 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/dnepropetrovsk-1898811664.html
В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры
В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023
В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале во вторник глава областного совета Николай... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:07
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днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале во вторник глава областного совета Николай Лукашук. "В городе поврежден… инфраструктурный объект", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. В течение дня на территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу, в том числе и в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале во вторник глава областного совета Николай Лукашук.
"В городе поврежден… инфраструктурный объект", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
В течение дня на территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу, в том числе и в Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
Вчера, 08:43
 
Днепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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