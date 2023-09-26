https://ria.ru/20230926/dnepropetrovsk-1898811664.html

В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023

В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале во вторник глава областного совета Николай... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:07

2023-09-26T19:07

2023-09-26T19:07

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале во вторник глава областного совета Николай Лукашук. "В городе поврежден… инфраструктурный объект", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. В течение дня на территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу, в том числе и в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф