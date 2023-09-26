Херш рассказал, почему США устроили диверсию именно на "Северных потоках"
Херш: "Северные потоки" взорвали, так как США было легко откреститься от теракта
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США решили устроить диверсию на "Северных потоках", поскольку это были единственные трубопроводы, по которым могли нанести удар и легко от него откреститься, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на странице на платформе Substack.
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"Администрация (президента США Джо Байдена) выставила на обсуждение "Северный поток", потому что это был единственный трубопровод, к которому мы (американцы) могли получить доступ и от этого (диверсии) можно было бы откреститься", - приводит Херш слова неназванного чиновника.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.