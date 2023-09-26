https://ria.ru/20230926/diversiya-1898738423.html

Херш рассказал, почему США устроили диверсию именно на "Северных потоках"

Херш рассказал, почему США устроили диверсию именно на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023

Херш рассказал, почему США устроили диверсию именно на "Северных потоках"

США решили устроить диверсию на "Северных потоках", поскольку это были единственные трубопроводы, по которым могли нанести удар и легко от него откреститься,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:57

2023-09-26T14:57

2023-09-26T15:08

сша

северный поток

авария на "северных потоках"

сеймур херш

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США решили устроить диверсию на "Северных потоках", поскольку это были единственные трубопроводы, по которым могли нанести удар и легко от него откреститься, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на странице на платформе Substack."Администрация (президента США Джо Байдена) выставила на обсуждение "Северный поток", потому что это был единственный трубопровод, к которому мы (американцы) могли получить доступ и от этого (диверсии) можно было бы откреститься", - приводит Херш слова неназванного чиновника.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, северный поток, авария на "северных потоках", сеймур херш, в мире