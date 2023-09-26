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Все детсады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольной подготовки - РИА Новости, 26.09.2023
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Новости Подмосковья
 
00:13 26.09.2023 (обновлено: 09:09 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/detsady-1898608349.html
Все детсады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольной подготовки
Все детсады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольной подготовки - РИА Новости, 26.09.2023
Все детсады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольной подготовки
Все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольного образования, помогающего подготовить ребёнка к обучению в первом классе, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:13
2023-09-26T09:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольного образования, помогающего подготовить ребёнка к обучению в первом классе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 1 сентября все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт "Предшкола". Основной акцент в нём сделали на бесшовном переходе в школу — к концу обучения в детском саду ребята получат все необходимые навыки, которые помогут им учиться в первом классе", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. По словам губернатора, сейчас в Подмосковье 467 тысяч дошколят. Также в этом году в регионе открыли 32 детских сада на 8 тысяч мест. Ещё 16 детсадов на 4 тысячи мест должны сдать до конца года.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, социальный навигатор, сн_образование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Все детсады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольной подготовки

Детсады Подмосковья с 1 сентября перешли на новый стандарт дошкольной подготовки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМытищи вид
Мытищи вид - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольного образования, помогающего подготовить ребёнка к обучению в первом классе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С 1 сентября все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт "Предшкола". Основной акцент в нём сделали на бесшовном переходе в школу — к концу обучения в детском саду ребята получат все необходимые навыки, которые помогут им учиться в первом классе", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
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По словам губернатора, сейчас в Подмосковье 467 тысяч дошколят. Также в этом году в регионе открыли 32 детских сада на 8 тысяч мест. Ещё 16 детсадов на 4 тысячи мест должны сдать до конца года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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