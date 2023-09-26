https://ria.ru/20230926/detsad-1898704614.html

Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка

Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка - РИА Новости, 26.09.2023

Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка

Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:13

2023-09-26T13:13

2023-09-26T13:33

происшествия

тобольский район

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале. Двухлетняя девочка, оставшись без внимания воспитателя во время игры, погибла в домике-беседке 19 сентября 2022 года. Родственники в связи с трагедией предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. "Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что родители погибшей девочки получат по 1 миллиону рублей в качестве компенсации, по 500 тысяч рублей детсад должен выплатить двум ее сестрам, двум бабушкам и деду. Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце февраля этого года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на 1 год и на 2 года лишена права заниматься педагогической деятельностью.

https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html

тобольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тобольский район, тюменская область