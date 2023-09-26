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Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка - РИА Новости, 26.09.2023
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка
Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:13
2023-09-26T13:13
2023-09-26T13:33
происшествия
тобольский район
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале. Двухлетняя девочка, оставшись без внимания воспитателя во время игры, погибла в домике-беседке 19 сентября 2022 года. Родственники в связи с трагедией предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. "Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что родители погибшей девочки получат по 1 миллиону рублей в качестве компенсации, по 500 тысяч рублей детсад должен выплатить двум ее сестрам, двум бабушкам и деду. Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце февраля этого года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на 1 год и на 2 года лишена права заниматься педагогической деятельностью.
https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольский район, тюменская область
Происшествия, Тобольский район, Тюменская область
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка
Тюменский детсад выплатит 4,5 млн руб родственникам погибшей на прогулке девочки
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости.
Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале
.
Двухлетняя девочка, оставшись без внимания воспитателя во время игры, погибла в домике-беседке 19 сентября 2022 года. Родственники в связи с трагедией предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий.
«
"Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что родители погибшей девочки получат по 1 миллиону рублей в качестве компенсации, по 500 тысяч рублей детсад должен выплатить двум ее сестрам, двум бабушкам и деду.
Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце февраля этого года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на 1 год и на 2 года лишена права заниматься педагогической деятельностью.
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