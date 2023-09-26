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Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка - РИА Новости, 26.09.2023
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13:13 26.09.2023 (обновлено: 13:33 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/detsad-1898704614.html
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка - РИА Новости, 26.09.2023
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка
Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:13
2023-09-26T13:33
происшествия
тобольский район
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале. Двухлетняя девочка, оставшись без внимания воспитателя во время игры, погибла в домике-беседке 19 сентября 2022 года. Родственники в связи с трагедией предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. "Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что родители погибшей девочки получат по 1 миллиону рублей в качестве компенсации, по 500 тысяч рублей детсад должен выплатить двум ее сестрам, двум бабушкам и деду. Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце февраля этого года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на 1 год и на 2 года лишена права заниматься педагогической деятельностью.
https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html
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происшествия, тобольский район, тюменская область
Происшествия, Тобольский район, Тюменская область
Тюменский детсад выплатит компенсацию семье погибшего на прогулке ребенка

Тюменский детсад выплатит 4,5 млн руб родственникам погибшей на прогулке девочки

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольского района, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родственникам 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале.
Двухлетняя девочка, оставшись без внимания воспитателя во время игры, погибла в домике-беседке 19 сентября 2022 года. Родственники в связи с трагедией предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий.
«
"Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что родители погибшей девочки получат по 1 миллиону рублей в качестве компенсации, по 500 тысяч рублей детсад должен выплатить двум ее сестрам, двум бабушкам и деду.
Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце февраля этого года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на 1 год и на 2 года лишена права заниматься педагогической деятельностью.
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ПроисшествияТобольский районТюменская область
 
 
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