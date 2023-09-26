https://ria.ru/20230926/deti-1898701254.html

Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Киева против детей

Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Киева против детей - РИА Новости, 26.09.2023

Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Киева против детей

Сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:01

2023-09-26T13:01

2023-09-26T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

госдума рф

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анна кузнецова

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила пригласить к участию в расследовании парламентариев других стран, а также заявила об объединении с Белоруссией для эффективной работы по расследованию преступлений Киева против детей. "Сегодня мы решили объединить усилия вместе с коллегами из Белоруссии и пригласить к участию парламентариев из других государств для того, чтобы все они стали свидетелями тех фактов, которые сегодня имеем мы, вместе вырабатывали инструменты", - сказала Кузнецова журналистам. Она добавила, что сегодня преступления Киева поддерживает американский Фонд поддержки демократии, и Россия должна предотвратить распространение этой "заразы", проработав в том числе, информационную безопасность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230919/obstrel-1897266016.html

https://ria.ru/20230920/lugansk-1897555496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, госдума рф, совет федерации рф, анна кузнецова, россия, белоруссия, украина