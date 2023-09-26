Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Киева против детей
Кузнецова предложила другим странам расследовать преступления Киева против детей
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила пригласить к участию в расследовании парламентариев других стран, а также заявила об объединении с Белоруссией для эффективной работы по расследованию преступлений Киева против детей.
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"Сегодня мы решили объединить усилия вместе с коллегами из Белоруссии и пригласить к участию парламентариев из других государств для того, чтобы все они стали свидетелями тех фактов, которые сегодня имеем мы, вместе вырабатывали инструменты", - сказала Кузнецова журналистам.
Она добавила, что сегодня преступления Киева поддерживает американский Фонд поддержки демократии, и Россия должна предотвратить распространение этой "заразы", проработав в том числе, информационную безопасность.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.