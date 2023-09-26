Рейтинг@Mail.ru
В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 26.09.2023 (обновлено: 06:02 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html
В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме
В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме - РИА Новости, 26.09.2023
В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме
МЧС России советует при подготовке дачи к зимнему периоду убрать с огорода не только весь урожай, а еще и все горючие отходы и предметы, которые могут привести... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:50
2023-09-26T06:02
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МЧС России советует при подготовке дачи к зимнему периоду убрать с огорода не только весь урожай, а еще и все горючие отходы и предметы, которые могут привести к пожару.&quot;Готовь сани летом, а дачу — осенью. С огорода убери не только урожай, а еще мусор и все, что горит&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Спасатели рекомендуют подготовить дом и садовые постройки к зимовке по всем правилам безопасности, чтобы весной было куда вернуться.В частности, необходимо убрать с участка весь мусор и горючие отходы, а также обесточить дом и другие строения. Кроме того, надо перекрыть подачу газа, а баллоны с газом разместить в удаленной пристройке, повесив на нее табличку "Осторожно, газ!". При этом подъездные пути к участку и источникам воды должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники."Перешли памятку соседям по даче — целее будете", - заключает МЧС России.
https://ria.ru/20230902/goroskop-1893790600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_570317f6969dfe88af463687d633afb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме

МЧС: при подготовке дачи к зиме нужно убрать горючие и пожароопасные предметы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МЧС России советует при подготовке дачи к зимнему периоду убрать с огорода не только весь урожай, а еще и все горючие отходы и предметы, которые могут привести к пожару.
«

"Готовь сани летом, а дачу — осенью. С огорода убери не только урожай, а еще мусор и все, что горит", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Спасатели рекомендуют подготовить дом и садовые постройки к зимовке по всем правилам безопасности, чтобы весной было куда вернуться.
В частности, необходимо убрать с участка весь мусор и горючие отходы, а также обесточить дом и другие строения. Кроме того, надо перекрыть подачу газа, а баллоны с газом разместить в удаленной пристройке, повесив на нее табличку "Осторожно, газ!". При этом подъездные пути к участку и источникам воды должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.
"Перешли памятку соседям по даче — целее будете", - заключает МЧС России.
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака
2 сентября, 02:50
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала