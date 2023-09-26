https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html

В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме

В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме - РИА Новости, 26.09.2023

В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме

МЧС России советует при подготовке дачи к зимнему периоду убрать с огорода не только весь урожай, а еще и все горючие отходы и предметы, которые могут привести... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:50

2023-09-26T02:50

2023-09-26T06:02

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МЧС России советует при подготовке дачи к зимнему периоду убрать с огорода не только весь урожай, а еще и все горючие отходы и предметы, которые могут привести к пожару."Готовь сани летом, а дачу — осенью. С огорода убери не только урожай, а еще мусор и все, что горит", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Спасатели рекомендуют подготовить дом и садовые постройки к зимовке по всем правилам безопасности, чтобы весной было куда вернуться.В частности, необходимо убрать с участка весь мусор и горючие отходы, а также обесточить дом и другие строения. Кроме того, надо перекрыть подачу газа, а баллоны с газом разместить в удаленной пристройке, повесив на нее табличку "Осторожно, газ!". При этом подъездные пути к участку и источникам воды должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники."Перешли памятку соседям по даче — целее будете", - заключает МЧС России.

https://ria.ru/20230902/goroskop-1893790600.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)