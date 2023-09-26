https://ria.ru/20230926/budanov-1898768187.html

Признание ГУР Украины о ситуации на фронте разозлило американцев

Признание ГУР Украины о ситуации на фронте разозлило американцев - РИА Новости, 26.09.2023

Признание ГУР Украины о ситуации на фронте разозлило американцев

Читатели Newsweek раскритиковали руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова после его слов о способности американских танков... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:34

2023-09-26T16:34

2023-09-26T16:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели Newsweek раскритиковали руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова после его слов о способности американских танков Abrams повлиять на ситуацию на фронте.В минувшую субботу украинский чиновник в интервью порталу Warzone 23 заявил, что обещанные киевскому режиму танки Abrams следует применять в очень специфических, хорошо подготовленных операциях. По его словам, если использовать эти машины на передовой и просто в общевойсковых боях, то долго они не проживут. Пользователи в комментариях возмутились, что Украина продолжают требовать новую технику, при этом признавая ее неэффективность на фронте."Украинский генерал предупредил, что они могут быть быстро уничтожены, если не будут развернуты должным образом. Поправка: они могут быть уничтожены, если вообще будут развернуты", — написал один из читателей."Танки Leopard уже горят. Ждем Abrams. Пусть только американцы в них сядут, а то украинцы скоро закончатся", — добавил второй."Abrams не повлияют на ход событий, их неправильное развертывание — пустая трата денег. Украинцы уже загнали Leopard II на минные поля", — отметил третий."Русские демонстрируют, что западное оружие – это разводилово", — поделился своим мнением пользователь."Две роты Abrams будут иметь нулевое стратегическое значение. Это всего лишь символический жест… Однако расходы лягут на плечи американских налогоплательщиков", — резюмировали читатели.Накануне президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html

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в мире, украина, киев, сша, кирилл буданов, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины