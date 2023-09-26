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Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии

Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии - РИА Новости, 26.09.2023

Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии

В Запорожской области люди с повязками военной полиции избили мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева и двух его сослуживцев, идет проверка, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:29

2023-09-26T12:29

2023-09-26T16:19

происшествия

запорожская область

токмак

россия

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 26 сен — РИА Новости. В Запорожской области люди с повязками военной полиции избили мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева и двух его сослуживцев, идет проверка, заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."Наши ребята из батальонов "Шторм.Осетия" и "Алания" связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел <...> Сейчас идет разбирательство. Каждый из виновных понесет наказание", — сообщил он.Меняйло назвал такое отношение недопустимым ни к одному воину, защищающему ценой собственной жизни суверенитет страны на поле боя.Ранее во вторник в соцсетях появилось видеообращение Темираева, в котором он рассказывает, как вооруженные люди с повязками военной полиции ворвались домой к нему и двум его сослуживцам в городе Токмак Запорожской области. По его словам, они избили бойцов, в том числе прикладами по голове и телу. Формальным поводом нападавшие назвали заявление местной жительницы, которая обвинила мобилизованных из Северной Осетии в сексуальном насилии над ее детьми. Как утверждает Темираев, он и его товарищи не имеют к этому никакого отношения.

https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html

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токмак

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происшествия, запорожская область, токмак, россия, сергей меняйло