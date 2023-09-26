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Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии - РИА Новости, 26.09.2023
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12:29 26.09.2023 (обновлено: 16:19 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/boytsy-1898690530.html
Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии
Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии - РИА Новости, 26.09.2023
Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии
В Запорожской области люди с повязками военной полиции избили мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева и двух его сослуживцев, идет проверка, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:29
2023-09-26T16:19
происшествия
запорожская область
токмак
россия
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 26 сен — РИА Новости. В Запорожской области люди с повязками военной полиции избили мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева и двух его сослуживцев, идет проверка, заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."Наши ребята из батальонов "Шторм.Осетия" и "Алания" связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел &lt;...&gt; Сейчас идет разбирательство. Каждый из виновных понесет наказание", — сообщил он.Меняйло назвал такое отношение недопустимым ни к одному воину, защищающему ценой собственной жизни суверенитет страны на поле боя.Ранее во вторник в соцсетях появилось видеообращение Темираева, в котором он рассказывает, как вооруженные люди с повязками военной полиции ворвались домой к нему и двум его сослуживцам в городе Токмак Запорожской области. По его словам, они избили бойцов, в том числе прикладами по голове и телу. Формальным поводом нападавшие назвали заявление местной жительницы, которая обвинила мобилизованных из Северной Осетии в сексуальном насилии над ее детьми. Как утверждает Темираев, он и его товарищи не имеют к этому никакого отношения.
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происшествия, запорожская область, токмак, россия, сергей меняйло
Происшествия, Запорожская область, Токмак, Россия, Сергей Меняйло
Меняйло заявил о разбирательстве из-за избиения бойцов из Северной Осетии

Меняйло сообщил о проверке после избиения бойцов из Северной Осетии в Запорожье

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 26 сен — РИА Новости. В Запорожской области люди с повязками военной полиции избили мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева и двух его сослуживцев, идет проверка, заявил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
"Наши ребята из батальонов "Шторм.Осетия" и "Алания" связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел <...> Сейчас идет разбирательство. Каждый из виновных понесет наказание", — сообщил он.
Меняйло назвал такое отношение недопустимым ни к одному воину, защищающему ценой собственной жизни суверенитет страны на поле боя.
Ранее во вторник в соцсетях появилось видеообращение Темираева, в котором он рассказывает, как вооруженные люди с повязками военной полиции ворвались домой к нему и двум его сослуживцам в городе Токмак Запорожской области. По его словам, они избили бойцов, в том числе прикладами по голове и телу.
Формальным поводом нападавшие назвали заявление местной жительницы, которая обвинила мобилизованных из Северной Осетии в сексуальном насилии над ее детьми. Как утверждает Темираев, он и его товарищи не имеют к этому никакого отношения.
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