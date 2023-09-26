https://ria.ru/20230926/biblioteka-1898692713.html

Модельная библиотека открылась в ивановском Гавриловом Посаде

Модельная библиотека открылась в ивановском Гавриловом Посаде - РИА Новости, 26.09.2023

Модельная библиотека открылась в ивановском Гавриловом Посаде

Современное библиотечное пространство оборудовали на базе Гаврилово-Посадской городской библиотеки Ивановской области, эта уже восьмое модельное учреждение в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:49

2023-09-26T12:49

2023-09-26T12:49

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

нацпроекты

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Современное библиотечное пространство оборудовали на базе Гаврилово-Посадской городской библиотеки Ивановской области, эта уже восьмое модельное учреждение в регионе, которое открыто в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время церемонии вступления в должность сказал, что работа по развитию малых городов продолжится. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у малых городов есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - сказал ранее он. По словам замдиректора областного департамента культуры и туризма Юлии Сураевой, каждая модельная библиотека является особенной, со своей миссией и уникальным дизайном. Гаврилово-Посадская городская библиотека второй раз становится победителем конкурсного отбора министерства культуры. В 2021 году по модельному стандарту модернизирован детский отдел библиотеки. В этом году в Гаврилово-Посадской библиотеке отремонтировали взрослый отдел, закупили мебель и оборудование, новые книги. Получилось современное пространство, где можно не только почитать книгу, но и проводить интересные встречи и мероприятия. Произошедшие изменения оценили и читатели. "Для читателей, кажется, это настоящий рай. Даже не совсем верится, что это библиотека. Скорее - современное досуговое пространство", – рассказала жительница Гаврилова Посада Наталья Хохлова. Здание библиотеки в традициях провинциальной архитектуры русских городов построено в 1892 году. В книжном фонде – свыше 32,4 тысячи экземпляров книг. Услугами учреждения пользуются около двух тысяч человек. Читатели всех возрастов знакомятся с литературными новинками, отдыхают и участвуют в различных мероприятиях, посещают клубы "Рябинушка", "Улыбка", "Золотое перо", "Вместе". Также в регионе созданы модельные библиотеки в Иванове, Тейкове, Шуе, Пучеже, Ново-Талицах, Юже.

https://ria.ru/20230920/glemping-1897646388.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, нацпроекты