https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898714837.html

Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками

Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками - РИА Новости, 26.09.2023

Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками

Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:38

2023-09-26T13:38

2023-09-26T13:38

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается... Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать. Принимать и минимизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о способности России защитить объекты инфрастуктуры от вражеских атак. По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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россия, дмитрий песков, безопасность