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Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898714837.html
Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками
Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками - РИА Новости, 26.09.2023
Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками
Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:38
2023-09-26T13:38
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается... Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать. Принимать и минимизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о способности России защитить объекты инфрастуктуры от вражеских атак. По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками

Песков: дроны ВСУ чаще удается нейтрализовывать и минимизировать последствия

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается... Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать. Принимать и минимизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о способности России защитить объекты инфрастуктуры от вражеских атак.
По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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