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В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО в Черном море
В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО в Черном море - РИА Новости, 26.09.2023
В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО в Черном море
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:55
2023-09-26T11:55
2023-09-26T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью для уничтожения за координацию украинских атак на Крым. США и их союзники по НАТО с начала года в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. Речь идет об разведывательных самолетах и стратегических беспилотниках. "После или во время их полетов происходят странные вещи, и я не думаю, что это совпадение. Начинаются атаки беспилотников и ракет со стороны украинских террористов, идет обстрел мирных городов Крыма. Поэтому можно сделать вывод, что разведывательные беспилотники НАТО участвуют и координируют нападение на Россию. Поэтому считаю, что все военные разведывательные самолеты и стратегические беспилотники стран НАТО в Черном море нужно объявить законной целью, они подлежат уничтожению, или же принуждать их к посадке", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, "западная публика" должна понимать, что любая агрессия в отношении России обернется для них куда худшими последствиями. Кроме того, депутат предложил признать стороной конфликта на Украине причерноморские страны, которые предоставляют беспилотникам НАТО свое воздушное пространство для ведения разведки и координации украинских атак на Крым.
https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html
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михаил шеремет, россия, госдума рф, нато, в мире
Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ, НАТО, В мире
В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО в Черном море
Депутат Госдумы Шеремет призвал уничтожать беспилотники НАТО в Черном море