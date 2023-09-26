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В России создали беспилотники для доставки грузов в труднодоступные регионы - РИА Новости, 26.09.2023
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01:08 26.09.2023 (обновлено: 12:57 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898610982.html
В России создали беспилотники для доставки грузов в труднодоступные регионы
В России создали беспилотники для доставки грузов в труднодоступные регионы - РИА Новости, 26.09.2023
В России создали беспилотники для доставки грузов в труднодоступные регионы
Новые модульные беспилотные авиационные системы (БПЛА), которые смогут доставлять грузы разного веса и размера в труднодоступные населенные пункты России,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T01:08
2023-09-26T12:57
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новые модульные беспилотные авиационные системы (БПЛА), которые смогут доставлять грузы разного веса и размера в труднодоступные населенные пункты России, разработали в Московском государственном технологическом университете "Станкин", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда разработчиков из Московского государственного технологического университета "Станкин" создала логистическую систему с использованием модульных БПЛА "ОТУС". Благодаря сменным модулям беспилотники могут доставлять груз разного веса и размера в труднодоступные населенные пункты России. Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", - сообщила пресс-служба. "Для системы управления полетами используется автопилот с элементами ИИ, который необходим для труднодоступных районов. Разработанный нами полетный контроллер даст нам возможность наиболее безопасно и эффективно обеспечивать работу БПЛА в любых условиях. Конструкция подразумевает модульные компоненты, легко заменяемые с учетом поставленного летного задания", - рассказал лидер проекта Семен Королев. Разработчики проекта отмечают, что такой беспилотник легко адаптируется к определенной задаче всего за несколько минут. Оператору будет достаточно после посадки БПЛА заменить аккумуляторы и другие модули согласно инструкциям, которые будут созданы на основе полетного задания - расстояние полета, размер и вес груза. Далее нужно поместить летательный аппарат на стартовый стенд, проверить бортовые системы и нажать кнопку запуска. После этого система автоматически выполнит все необходимые действия: доставит груз до пункта назначения и вернется обратно. Сейчас максимальный вес груза, который может перевозить модульный беспилотник, составляет четыре килограмма. Проект находится на стадии обработки результатов тестирования прототипа БПЛА. Далее разработчики планируют использовать полученную информацию для доработки и оптимизации конструкции. Также прорабатывается архитектура и программное обеспечение хабов для дальнейшей реализации проекта, уточнили в пресс-службе НТИ. "Уникальность проекта заключается в организации связанной транспортной сети, что позволяет максимально эффективно доставлять грузы в точки назначения. Интеллектуальная система позволит минимизировать человеческое участие и сократить издержки. Основными преимуществами являются стоимость и скорость доставки", - отметил лидер проекта.
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РИА Новости
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россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России создали беспилотники для доставки грузов в труднодоступные регионы

В России создали БПЛА-трансформеры для доставки грузов в труднодоступные регионы

© Фото : НТИМодульный БПЛА "ОТУС"
Модульный БПЛА ОТУС - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : НТИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новые модульные беспилотные авиационные системы (БПЛА), которые смогут доставлять грузы разного веса и размера в труднодоступные населенные пункты России, разработали в Московском государственном технологическом университете "Станкин", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«
"Команда разработчиков из Московского государственного технологического университета "Станкин" создала логистическую систему с использованием модульных БПЛА "ОТУС". Благодаря сменным модулям беспилотники могут доставлять груз разного веса и размера в труднодоступные населенные пункты России. Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", - сообщила пресс-служба.
"Для системы управления полетами используется автопилот с элементами ИИ, который необходим для труднодоступных районов. Разработанный нами полетный контроллер даст нам возможность наиболее безопасно и эффективно обеспечивать работу БПЛА в любых условиях. Конструкция подразумевает модульные компоненты, легко заменяемые с учетом поставленного летного задания", - рассказал лидер проекта Семен Королев.
Разработчики проекта отмечают, что такой беспилотник легко адаптируется к определенной задаче всего за несколько минут. Оператору будет достаточно после посадки БПЛА заменить аккумуляторы и другие модули согласно инструкциям, которые будут созданы на основе полетного задания - расстояние полета, размер и вес груза. Далее нужно поместить летательный аппарат на стартовый стенд, проверить бортовые системы и нажать кнопку запуска. После этого система автоматически выполнит все необходимые действия: доставит груз до пункта назначения и вернется обратно.
Сейчас максимальный вес груза, который может перевозить модульный беспилотник, составляет четыре килограмма. Проект находится на стадии обработки результатов тестирования прототипа БПЛА. Далее разработчики планируют использовать полученную информацию для доработки и оптимизации конструкции. Также прорабатывается архитектура и программное обеспечение хабов для дальнейшей реализации проекта, уточнили в пресс-службе НТИ.
"Уникальность проекта заключается в организации связанной транспортной сети, что позволяет максимально эффективно доставлять грузы в точки назначения. Интеллектуальная система позволит минимизировать человеческое участие и сократить издержки. Основными преимуществами являются стоимость и скорость доставки", - отметил лидер проекта.
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