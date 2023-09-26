https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898608465.html
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.09.2023
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:15
2023-09-26T00:15
2023-09-26T00:20
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО сбила над Курской областью еще два украинских БПЛА