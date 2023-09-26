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Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:15 26.09.2023 (обновлено: 00:20 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898608465.html
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.09.2023
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:15
2023-09-26T00:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны: ПВО сбила над Курской областью еще два украинских БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого сентября около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссия
 
 
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