https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898608465.html

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.09.2023

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T00:15

2023-09-26T00:15

2023-09-26T00:20

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средствами ПВО над Курской областью в понедельник были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html

курская область

россия

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курская область, россия