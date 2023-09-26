https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898817893.html
Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике - РИА Новости, 26.09.2023
Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Российская ПВО вечером во вторник уничтожила очередной украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:40
2023-09-26T19:40
2023-09-26T19:41
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская ПВО вечером во вторник уничтожила очередной украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило министерство обороны РФ."В вечернее время около 18.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность
Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике
МО РФ: ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Брянской областью