https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898817893.html

Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике - РИА Новости, 26.09.2023

Минобороны раскрыло детали о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Российская ПВО вечером во вторник уничтожила очередной украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:40

2023-09-26T19:40

2023-09-26T19:41

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская ПВО вечером во вторник уничтожила очередной украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило министерство обороны РФ."В вечернее время около 18.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, безопасность