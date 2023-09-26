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Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2023
Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
Российская ПВО вечером во вторник уничтожила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:00
2023-09-26T19:00
2023-09-26T19:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская ПВО вечером во вторник уничтожила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Двадцать шестого сентября около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
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