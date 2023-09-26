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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 26.09.2023 (обновлено: 10:31 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898645530.html
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2023
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:24
2023-09-26T10:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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