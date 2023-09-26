https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898645530.html

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2023

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:24

2023-09-26T10:24

2023-09-26T10:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр