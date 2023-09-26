Рейтинг@Mail.ru
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 26.09.2023 (обновлено: 08:58 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898625509.html
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию - РИА Новости, 26.09.2023
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:04
2023-09-26T08:58
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791770_0:155:3077:1886_1920x0_80_0_0_1b8a0e14b4e28e99812a61599fa820da.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.&quot;Обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, с вечера 25 сентября дежурные силы ПВО сбили в Курской области пять беспилотников самолетного типа, с помощью которых Украина пыталась атаковать объекты на территории России.Накануне утром в результате атаки украинских дронов по Курску повреждения получили 15 домовладений и четыре автомобиля.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791770_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_c2b8e102f4a9b61b93cbccf356f060ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«

"Обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", — говорится в публикации.

Кроме того, с вечера 25 сентября дежурные силы ПВО сбили в Курской области пять беспилотников самолетного типа, с помощью которых Украина пыталась атаковать объекты на территории России.
Накануне утром в результате атаки украинских дронов по Курску повреждения получили 15 домовладений и четыре автомобиля.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала