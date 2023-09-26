https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898625509.html

В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию - РИА Новости, 26.09.2023

В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:04

2023-09-26T08:04

2023-09-26T08:58

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", — говорится в публикации.Кроме того, с вечера 25 сентября дежурные силы ПВО сбили в Курской области пять беспилотников самолетного типа, с помощью которых Украина пыталась атаковать объекты на территории России.Накануне утром в результате атаки украинских дронов по Курску повреждения получили 15 домовладений и четыре автомобиля.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины