https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898625509.html
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию - РИА Новости, 26.09.2023
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:04
2023-09-26T08:04
2023-09-26T08:58
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", — говорится в публикации.Кроме того, с вечера 25 сентября дежурные силы ПВО сбили в Курской области пять беспилотников самолетного типа, с помощью которых Украина пыталась атаковать объекты на территории России.Накануне утром в результате атаки украинских дронов по Курску повреждения получили 15 домовладений и четыре автомобиля.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области